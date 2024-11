Audi en Qatar hebben een deal gesloten waarbij de staatsfonds van het Arabische emiraat een groot deel van de aandelen van het F1-team zal overnemen. Het zou gaan om 30 tot 49 procent. Gernot Döllner, de CEO van Audi en voorzitter van Sauber Motorsport, heeft vandaag de handen ineen geslagen met de Qatar Investment Authority (QIA).

Het is al sinds augustus 2022 bekend dat Audi een nieuwe motorleverancier en team wordt in de koningsklasse van de autosport. Het zal vanaf 2026 de power units produceren voor Sauber, maar het Duitse automerk zal de Zwitserse renstal ook volledig overnemen halverwege volgend jaar. In september 2023 nam Gernot Döllner het stokje over van Markus Duesmann als de nieuwe CEO van Audi als autofabrikant. Andreas Seidl, voormalig teambaas van de Porsche LMP1- en McLaren F1-renstallen, zou de CEO worden van het F1-team met Oliver Hoffmann als algeheel vertegenwoordiger van het project, maar die moesten eerder dit jaar plaatsmaken voor Jonathan Wheatley en de nieuwe COO en CTO Mattia Binotto. Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto zijn al bevestigd als coureurs voor 2025.

Financiën Volkswagen Group

De Volkswagen Group, waar Audi onder valt, zit echter in financiële problemen. De verkoop van nieuwe auto's van het Duitse merk valt ontzettend tegen. Geruchten doen de ronde dat meerdere fabrieken hun deuren gaan sluiten, waardoor tienduizenden banen in Europa verloren gaan. Het is lastig om een miljoenenproject als een nieuw Formule 1-team goed te praten, wanneer zoveel mensen hun werk mogelijk gaan verliezen. Audi had een nieuwe partner nodig en dat heeft het nu gevonden in de QIA.

"De investering van QIA zal een substantiële kapitaalinjectie opleveren en de weg vrijmaken voor het vergroten van de infrastructuur en de teamopbouw, waardoor het team op de positie komt voor succes op de lange termijn in de Formule 1. De investering is in overeenstemming met de focus van de QIA op investeringen met groeipotentieel op de lange termijn", zo leest het persbericht Audi, nadat Döllner de handen had geschud met Mohammed Al-Sowaidi, de CEO van het staatsfonds van Qatar.

Audi behoudt nog de meerderheid van de aandelen, maar zou een groot deel hebben opgegeven. Het zou gaan om 30 tot 49 procent.

