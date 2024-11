Zhou Guanyu erkent met verschillende Formule 1-teams in gesprek te zijn over een rol als reservecoureur, waaronder Ferrari. De Chinees wil echter eerst al zijn mogelijkheden in kaart brengen, voordat hij zich ergens aan committeert.

Het contract van Zhou Guanyu bij Kick Sauber wordt na dit jaar niet verlengd. Visa Cash App RB is het enige team dat nog een zitje beschikbaar heeft voor 2025, en daarmee is het in principe zeker dat de 25-jarige coureur geen vast stoeltje krijgt voor het komende seizoen. Toch hoeft zijn avontuur in de Formule 1 nog niet ten einde te zijn. Verschillende teams zouden namelijk interesse hebben om de Chinees als reservecoureur aan boord te halen.

In gesprek met Ferrari

"We zijn met verschillende teams in gesprek. Ferrari hoort natuurlijk bij de teams die echt geïnteresseerd in mij zijn", wordt Zhou geciteerd door Motorsport.com. "We moeten het gaan bekijken. De komende weekenden komt er veel op ons af. Op basis daarvan moeten we een beslissing gaan nemen. We nemen alle opties serieus en dan zien we waar we staan."

Mogelijkheden in kaart brengen

Zhou benadrukt dat hij geen 'ja' op iets wil zeggen, voordat hij al zijn opties in kaart heeft gebracht: "Ik wil me nog nergens aan committeren, want ik wil eerst weten welke mogelijkheden er allemaal zijn en dat het allemaal duidelijk is. Het is een grote stap naar een volgend project. Hopelijk gaat er binnenkort meer duidelijk worden. Over een paar weken heb ik denk ik een duidelijk idee."

