Het gaat de verkeerde kant op met de auto-industrie in Duitsland. Audi heeft in aanloop naar het debuut in de Formule 1 spoedig geld nodig om de financiën recht te trekken. Naar verluidt zal er geïnvesteerd worden vanuit Qatar en kan daar binnenkort een officiële aankondiging over komen.

Het is al sinds augustus 2022 bekend dat Audi een nieuwe motorleverancier wordt in de koningsklasse van de autosport. Het zal vanaf 2026 de power units produceren voor Sauber. Hier en daar waren er wel geruchten dat Audi zou hebben overwogen de stekker eruit te trekken. In september 2023 nam Gernot Döllner het stokje over van Markus Duesmann en de nieuwe CEO van Audi zou niet volledig achter het F1-project hebben gestaan. Er was naar verluidt ook onenigheid tussen Döllner en Oliver Hoffmann, de Chief Development Officer, over de toekomst van het autobedrijf. Audi zal echter volledig inzetten op de Formule 1 en neemt 100% van de aandelen over van Sauber. Andreas Seidl, voormalig teambaas van de Porsche LMP1- en McLaren F1-renstallen, zou de CEO worden met Hoffmann als algeheel vertegenwoordiger van het project, maar die moesten eerder dit jaar plaatsmaken voor Jonathan Wheatley en de nieuwe COO en CTO Mattia Binotto.

Na Bahrein en Saoedi-Arabië nu ook Qatar

De Volkswagen Group, waar Audi onder valt, zit echter in financiële problemen. De verkoop van nieuwe auto's van het Duitse merk valt ontzettend tegen. Geruchten doen de ronde dat meerdere fabrieken hun deuren gaan sluiten, waardoor tienduizenden banen in Europa verloren gaan. Het is lastig om een miljoenenproject als een nieuw Formule 1-team goed te praten, wanneer zoveel mensen hun werk gaan verliezen. Audi heeft investeerders nodig en die lijkt het gevonden te hebben in Qatar. De Qatar Sports Investments (QSi) is al onder andere eigenaar van de bekende voetbalclub Paris Saint-Germain. Volgens Autosport kan Audi al in de week voor de Grand Prix van Qatar op het Lusail International Circuit bekendmaken dat het een deal heeft gesloten met QSi.

Als Audi daadwerkelijk een flinke som geld van Qatar krijgt, dan staan er vanaf 2026 eigenlijk drie Midden-Oosterse teams op de grid. Aramco, het staatsoliebedrijf van Saoedi-Arabië, is kleinaandeelhouder en titelsponsor van Aston Martin. Ze zullen overstappen op een door Aramco geproduceerde e-fuel, wanneer Aston Martin vanaf 2026 gebruik gaat maken van de Honda-krachtbron. Het fonds van staatsrijkdommen van Bahrein, de Mumtalakat Holding Company, is ondertussen volledig eigenaar van de McLaren Group.

