Liam Lawson vindt dat er verandering moet komen bij McLaren en de FIA. De Red Bull F1-coureur die voor het zusterteam van de energiedrankfabrikant uitkomt, vindt dat McLaren onder de Nieuw-Zeelandse licentie moet rijden en dat de FIA op het podium het Nieuw-Zeelandse volkslied moet afspelen.

Het McLaren raceteam werd in 1963 opgericht door de in Auckland geboren Bruce McLaren als Bruce McLaren Motor Racing. Hij wilde meedoen aan de Tasman Series in Nieuw-Zeeland en Australië als Cooper-fabriekscoureur, ter voorbereiding op het Formule 1-seizoen, maar om gemodificeerde en krachtigere Coopers in te kunnen zetten, besloot McLaren zijn eigen team op te bouwen. Zijn teamgenoot Timmy Mayer overleed bij een crash tijdens trainingen voor de laatste race van 1964 in Longford. Diens oudere broer Teddy Mayer besloot in McLaren te investeren en werd de grootaandeelhouder. In 1981 werd McLaren samengevoegd met Formule 2-team Project Four en Ron Dennis nam de controle over. Het team verhuisde naar Woking waar de fabriek nu nog steeds staat. McLaren vecht dit jaar voor een dertiende rijderskampioenschap met Lando Norris en een negende constructeurskampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Blundell heeft advies voor collega-teambaas Horner: 'Ik zou Lawson inzetten'

McLaren een Nieuw-Zeelandse legende

"Het is totaal niet logisch", vertelde Lawson bij The Red Flags Podcast. "Het is een team uit Nieuw-Zeeland, en de naam is nog steeds McLaren. Ik heb geen idee. Bij Red Bull spelen ze het Oostenrijkse volkslied af, ook al is het team gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. McLaren is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, maar het is een team uit Nieuw-Zeeland. Het is compleet bullshit, om eerlijk te zijn. Al helemaal als je zelf uit Nieuw-Zeeland komt. Bruce McLaren is namelijk een absolute legende."

Tegenwoordig is de Mumtalakat Holding Company, het fonds van staatsrijkdommen van Bahrein, de volledige eigenaar van de McLaren Group. De McLaren Group is voor twee derde eigenaar van het F1-team McLaren Racing, terwijl het Amerikaanse investeringsbedrijf MSP Sports Capital de overige één derde in handen heeft.

Gerelateerd