Mark Blundell vindt dat het nu toch echt tijd wordt voor Red Bull Racing om te overwegen Liam Lawson als nieuwe teamgenoot van Max Verstappen in te zetten en dus een einde te maken aan de F1-carrière van Sergio Pérez. De Britse coureur zei tegenover GPFans dat hij denkt dat Lawson het beste uit Verstappen kan halen.

'Checo' ligt dit jaar onder vuur vanwege zijn prestaties. Hij is sinds de Grand Prix van Miami, die meer dan zes maanden geleden werd verreden, niet meer in de top vijf gefinisht. Daarnaast is hij drie keer gecrasht en twee keer buiten de punten geëindigd. Red Bull is ondertussen de leiding in het constructeurskampioenschap kwijtgeraakt aan McLaren en het ziet er niet naar uit dat Verstappen dat in zijn eentje nog goed kan maken. Geruchten doen de ronde dat Lawson Pérez zal opvolgen in 2025. Blundell is van mening dat Red Bull inderdaad voor de Nieuw-Zeelander moet kiezen. De coureur die podiums scoorde voor Tyrrell en Ligier, en nu als sportief directeur de titel op zak heeft in het British Touring Car Championship, denkt dat een nieuwe generatie aan talent Red Bull en Verstappen gaat helpen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Alpine overweegt Doohan tóch aan de kant te schuiven voor Colapinto'

Serieus overwegen

"Volgens mij heeft hij een reputatie opgebouwd als koploper in de meeste formuleklasses waaraan hij heeft deelgenomen", begon Blundell bij GPFans over Lawson. "Hij is in de Formule 1 terechtgekomen als een vis in het water. Hij heeft volgens mij veel potentie. Naast dat ze zullen moeten begrijpen welke groep mensen de volgende generatie van Red Bull-auto's met Ford gaat leiden op technisch vlak, denk ik dat Red Bull ook dit serieus zal overwegen tijdens de winterstop", legde hij uit over de mogelijkheid van Lawson als de opvolger van Pérez vanaf 2025.

OOK INTERESSANT: Dit is hoeveel punten Verstappen nog maar hoeft te scoren om wereldkampioen te worden

Neigen naar Lawson

"Als ik daar momenteel als teambaas zou zitten, dan zou ik vraagtekens zetten boven de resultaten die Pérez consistent behaald", vervolgde de Brit. "Ik zou vervolgens proberen te begrijpen wat Pérez nog waard is voor het team, omdat hij commercieel gezien nog wel aantrekkelijk is. Ik zou echter waarschijnlijk toch neigen naar het koesteren van de volgende generatie talenten ten behoeve van het team. De volgende generatie talenten zullen het team vooruit helpen en het beste halen uit de andere coureur [Verstappen], die wereldkampioen is, om hem met beide benen op de grond te houden. Ik zou neigen naar het inzetten van Lawson in die auto."

Gerelateerd