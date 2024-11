Er is veel te doen rondom de toekomst van Franco Colapinto. Red Bull Racing zou bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in het vastleggen van de Argentijn, maar daar zou nu concurrentie van Alpine bijgekomen zijn. Nu blijkt echter dat de Fransen zelfs overwegen om Colapinto in 2025, wanneer er al twee coureurs vastliggen, te ondertekenen.

Met name het team van Red Bull wordt de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met het contracteren van de indrukwekkend presterende rookie, die eerder dit jaar in mocht stappen bij Williams voor de tegenvallende Logan Sargeant. Zo werd teambaas Christian Horner gepost toen hij zichzelf in Brazilië op vrijdag in de Williams-garage toonde en dat zorgde natuurlijk weer voor nóg meer geruchten rondom de talentvolle Argentijn. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport kwam eerder deze week met een soortgelijk bericht en schreef dat men maar wat graag Colapinto naast Yuki Tsunoda zou willen posteren om in dat geval Liam Lawson door te schuiven richting het hoofdteam voor een plekje naast Verstappen.

Alpine

Nu blijkt het echter ook zo te zijn dat het team van Alpine op de loer ligt om de beoogde nieuwe Red Bull-telg weg te kapen voor de neus van Helmut Marko en zijn crew. Dat bericht kwam op donderdag naar buiten, met de aantekening dat men bij Alpine sowieso geen stoeltje meer beschikbaar heeft voor Colapinto richting 2025, waardoor het voor hem natuurlijk een stuk minder aantrekkelijk zal zijn om Williams te verlaten. De Fransen hebben met Pierre Gasly en Jack Doohan eerder hun line-up voor volgend seizoen al wereldkundig gemaakt en dus is er geen plek meer voor de Zuid-Amerikaan.

Doohan het haasje?

Of toch wel? Dit keer weet namelijk opnieuw La Gazzetto dello Sport een opvallende update in de zaak Colapinto te geven. Flavio Briatore zou namelijk van gedachten veranderd zijn en twijfelen aan de 21-jarige Doohan. Hij heeft eigenlijk meer interesse in het binnenhalen van Colapinto, waarbij men dan zonder pardon Doohan aan de kant zal schuiven voor het zitje naast Gasly. Blijft er nog wel een struikelblok over: het prijskaartje van Williams bedraagt maar liefst twintig miljoen euro. Een flinke slok op een borrel voor Alpine, die nu echter wel toch overwogen wordt. Red Bull lijkt dus ook haast te moeten maken.

