Daar waar de meeste teams wel bezig zijn met presteren in het huidige tijdperk van F1, is dat voor Kick Sauber wel anders. Vorig jaar was het sportieve gedeelte niet het belangrijkste, en dit zal in 2025 op het oog wederom het geval zijn.

Sauber deed onder de naam Alfa Romeo mee aan het seizoen 2021, toen het negende werd bij de constructeurs met dertien punten en zo vrij kleurloos het vorige tijdperk in F1 afsloot. In het nieuwe tijdperk bleek de start eigenlijk vrij goed te zijn, met een vijfde plaats bij de constructeurs door 55 punten te scoren. Daarna is het echter snel bergafwaarts gegaan. In 2023 werden er maar 16 punten gescoord, wat resulteerde in en negende plaats bij de constructeurs. Dit was tevens het jaar waarin duidelijk werd dat Alfa Romeo als teamsponsor afscheid zou nemen en Audi vanaf 2026 de motoren van Sauber zou gaan leveren. Sindsdien ligt de focus achter de schermen op het nieuwe tijdperk in F1, dat in 2026 gaat beginnen. Ook op de baan is dit te merken. Dit was in 2023 al het geval, maar in 2024 helemaal. Kick Sauber, dat in 2024 officieel Stake F1 Team genoemd werd, scoorde maar vier punten en werd kansloos laatste bij de constructeurs met de langzaamste auto van de grid. Dit brengt ons bij 2025.

Sauber zet coureurs klaar voor nieuwe tijdperk in F1

Het team zal in 2025 geen illusies hebben dat het ineens richting Aston Martin, Alpine, Haas en Williams kan gaan, maar lijkt 2025 toch al een beetje als voorbereiding te willen gebruiken voor het nieuwe tijdperk. Dit is te zien bij het rijdersduo van dit jaar. Vorig jaar werd duidelijk dat Valtteri Bottas en Zhou Guanyu na 2024 zouden vertrekken. De vraag was vervolgens wie de opvolgers zouden zijn.

De verwachting, vanwege de samenwerking met Audi, was dat er een Duitse coureur aangekondigd zou worden. Dit gebeurde ook, want Nico Hulkenberg kwam over van Haas om vanaf 2025 een rol als ervaren kopman op zich te nemen richting het nieuwe tijdperk zoals het dat in 2022 met Bottas deed. Naast Hulkenberg vinden we een groot talent: Gabriel Bortoleto. De Braziliaan werd in 2023 kampioen in F3 en in 2024 meteen kampioen in F2. Dit was reden genoeg voor Sauber om hem weg te halen bij McLaren en in een stoeltje te zetten voor 2025 en daarna. Met dit duo wil het team ook aan het nieuwe tijdperk in 2026 gaan beginnen, waardoor 2025 voor allebei de coureurs een leerjaar zal zijn wat betreft de auto, het team en de werkwijze.

Wat mogen we van Sauber verwachten in 2025?

Op sportief gebied lijkt er niet zoveel om naar uit te kijken voor fans en de coureurs van Sauber. In 2024 was het team kansloos laatste van de eerste tot de laatste race en zat er gedurende het seizoen totaal geen verbetering in. Gezien de budgetcap en al het werk dat achter de schermen gaande is plus het feit dat de achterstand op de middenmoot momenteel met nog een jaar met deze auto's te gaan groot is, zorgt ervoor dat het merendeel van de focus op de auto van 2026 zal liggen.

Het team zal wellicht al wat dingen proberen via de auto van 2025 en kan daar wat data uit halen, maar de auto's zullen op motorisch als aerodynamisch gebied zo verschillend zijn dat dit eigenlijk amper zinvol is. Aangezien alles op alles zetten om de auto van 2025 te verbeteren op het oog ook weinig nu heeft, lijkt kiezen voor 2026 het meest logische te zijn wat Sauber en Audi kunnen doen en zal het team in 2025 ook weer vaak achterin te vinden zijn.

Organisatie Audi en Sauber richting 2026

Op de achtergrond is Sauber met Audi hard bezig om de fabrieken, campus en de motor voor 2026 allemaal op tijd klaar te krijgen voor productie, testen en het verbeteren van de motor waar het team gebruik van wil gaan maken vanaf volgend jaar. Audi is nog steeds bezig met het proces om Sauber Holding AG helemaal over te nemen en dus eigenaar te worden, maar dit proces is nog niet afgerond.

Wat al duidelijk is, is dat Mattia Binotto, oud-teambaas van Ferrari, Chief Operating and Chief Technical Officer is van het hele proces richting 2026. Ook is duidelijk dat Jonathan Wheatley, sportief directeur van Red Bull, de opvolger gaat worden van Alunni Bravi als teambaas van het team. Bravi gaat eind januari vertrekken als teambaas, waarna het naar buiten kwam dat Wheatley waarschijnlijk vanaf 1 april al de rol van teambaas op zich gaat nemen. Dat betekent dat het team in 2025 wel twee races zonder teambaas zal zitten en vanaf de Grand Prix van Japan weer een teambaas heeft. Daarnaast is het ook duidelijk dat het rijdersduo dus ook al in de auto wordt gezet in 2025 en dat vooral Bortoleto als de toekomst van het team wordt gezien. Zo beginnen de belangrijkste rollen vorm te krijgen en is het nu vooral nog de vraag met wat voor auto Audi en Sauber in 2026 op de proppen komen.

Verwachtingen Audi en Sauber richting 2026?

De vraag is vervolgens wat er realistisch gezien mogelijk is? Audi en Sauber zijn niet het enige team die met een nieuwe samenwerking begint. Red Bull gaat met Ford vanaf 2026 haar eigen motoren bouwen en gebruiken bij het grote team en zusterteam Visa Cash App RB, terwijl Aston Martin en Honda vanaf 2026 ook voor het eerst samen gaan werken. Daarnaast is er nog Andretti en Cadillac. Het zal hoe dan ook zorgen voor een achterstand op de fabrieksteams en samenwerkingen die al een tijdje bestaan.

Ferrari zal haar eigen motor en die van Haas gaan leveren, terwijl Mercedes dat ook gaat doen en tevens die van McLaren, Williams en Alpine gaat leveren. Zeker van de motor van Mercedes wordt veel verwacht, gezien hoe het in 2014 ging. De vraag is of Audi en Sauber zich daar vanaf 2026 meteen in kunnen mengen.

Dit is niet alleen de vraag vanwege de motor, iets wat Audi voor het eerst echt zo uitgebreid in F1 gaat doen, maar ook vanwege het aerodynamische aspect. De auto van Sauber is momenteel, op welk circuit en welke omstandigheid dan ook, de langzaamste auto van de grid. De kans dat er in 2026 ineens een auto staat die competitief is, lijkt toch erg klein te zijn. Toch heeft Mercedes al laten zien dat er een groot verschil kan zitten in het huidige tijdperk en het tijdperk daarvoor.

Conclusie

Op sportief gebied zal 2025 voor Sauber en Audi geen belangrijk jaar zijn. De coureurs zullen aan het team en de werkwijze mogen wennen, terwijl de auto zelf normaal gesproken niet al te veel aandacht zal krijgen. Alle focus zal liggen op het voltooien van de overname door Audi, het complementeren van de organisatie van het team voor 2026 en het afronden van de motor en de auto richting 2026. De kans is groot dat het team ook volgend jaar niet meteen voorin te vinden zal zijn, maar dat het een proces van de lange adem gaat zijn. De vraag is vooral waar deze lange adem uiteindelijk in gaat resulteren. Voor 2025 zijn de verwachtingen in ieder geval niet al te hoog gespannen.

