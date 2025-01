Audi maakt volgend jaar haar intrede in de Formule 1 en krijgt direct een uitzondering op het kostenplafond. Ferrari heeft diezelfde uitzondering aangevraagd, maar de FIA heeft het verzoek van de Scuderia geweigerd. Nikolas Tombazis legt uit waarom.

Het team dat in 2024 laatste werd in het constructeurskampioenschap, kennen we nu nog als Kick Sauber, maar het gaat binnenkort overgenomen worden door Audi. Het Duitse merk zal echter aan de slag gaan vanaf de Sauber-campus in Hinwil, Zwitserland. De Formule 1 zal voor 2026 een valuta-aanpassing doorvoeren voor het neutrale landje in de Alpen, omdat de salarissen en dus ook de kosten daar een stuk hoger liggen en momenteel wordt daar nog geen rekening mee gehouden in vergelijking met hoeveel de Britse pond en de euro waard zijn. Ferrari is de enige andere renstal die alleen maar buiten het Verenigd Koninkrijk opereert, maar het is gebaseerd in Maranello in Italië waar de euro natuurlijk wel de gangbare munt is, en niet de Zwitserse frank. Het team waar Lewis Hamilton en Charles Leclerc voor uitkomen, wilde dezelfde uitzondering als Audi, maar de FIA zal deze niet verlenen.

Hogere kosten voor arbeid

"De situatie rondom de invloed van salarissen tussen teams is wat ingewikkelder", begon Tombazis, FIA-directeur van de single seater-racerij, tegenover The Mirror. "Je moet namelijk rekening houden met hoe moeilijk het kan zijn om mensen van andere teams aan te nemen, vanwege hoeveel je ze betaalt. We denken dat het de juiste beslissing is om te focussen op de landen waar de kosten van arbeid hoger liggen, wat momenteel Zwitserland zou zijn. We willen natuurlijk overeenstemming en democratie hebben, maar het is ook onze verantwoordelijkheid om te proberen eerlijk te zijn en wanneer we elke vijf à zes jaar de mogelijkheid hebben om aanpassingen te maken met het oog op eerlijkheid, dan kan het in een competitie als de Formule 1 misschien lastig zijn om de nodige meerderheid onder de teams te krijgen om ons te steunen. We zien het als onze verantwoordelijkheid om eerlijk te zijn en dat proberen we altijd te doen."

De Griek vatte afsluitend nog even precies samen waarom Audi wel die uitzondering krijgt omtrent de budgetcap. "We schatten dat, voor een ongeveer gelijk kostenplafond, een team in een land als Zwitserland, waar de kosten voor arbeid hoger liggen, met ongeveer 30 of zelfs 40 procent minder mensen aan de auto zou moeten werken. Dat zouden we fundamenteel oneerlijk vinden."

