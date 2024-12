Een team in de Formule 1 zou om een uitzondering hebben gevraagd omtrent de budgetcap. Het gaat om Williams dat dit verzoek bij de FIA zou hebben ingediend. Er werd door hun drie coureurs ontzettend veel schade gereden en de reparaties waren niet bepaald goedkoop.

Williams heeft een uitdagend seizoen achter de rug. Het team uit Grove hoopte verder te kunnen bouwen op hun zevende plaats in de eindstand van 2023, toen Alexander Albon verantwoordelijk was voor 27 van de 28 punten. De in Londen geboren Thai kwam ditmaal echter niet verder dan 12 punten. De FW46 was onder andere te zwaar. De crashes van de coureurs hielpen natuurlijk ook niet mee. Albon schreef de auto af in de eerste training in Australië en werd door Daniel Ricciardo uitgeschakeld in Japan. Hij crashte zelf in de derde training in Canada, voordat hij door Carlos Sainz uit de race werd gekegeld. Een opmerkelijk ongeluk met Ollie Bearman zorgde voor veel schade in de eerste training in Mexico-Stad en hij raakte op de zondag daarna betrokken bij de startcrash, waarbij ook Yuki Tsunoda eraf vloog. Albon schreef de Williams opnieuw af in de kwalificatie in São Paulo, waardoor hij niet kon meedoen aan de race.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA reageert op beledigingen van Verstappen richting stewards in Abu Dhabi

17 crashes

Logan Sargeant kreeg na een teleurstellend debuutseizoen toch nog een tweede kans. Hij crashte in de eerste training in Japan, werd de muur ingedrukt door Kevin Magnussen in Miami, vloog er zelf twee keer af in de regenachtige omstandigheden in Canada en kwam in de bandenstapels terecht in de kwalificatie in Hongarije. De Williams lag compleet in de prak na een knullige crash in de derde training op Zandvoort. Sargeant mocht meteen zijn koffers pakken en werd vervangen door Franco Colapinto. De Argentijn was snel, maar hij maakte ook de nodige foutjes, zoals in de eerste training in Azerbeidzjan. Hij crashte twee keer fors op het circuit van Interlagos, voordat hij hard in de betonnen muur terechtkwam tijdens de kwalificatie in Las Vegas. De rookie werd bij de start in Qatar uitgeschakeld door Nico Hülkenberg en Esteban Ocon, maar daar kon hij natuurlijk niks aan doen.

In totaal kreeg Williams te maken met 17 crashes in 24 raceweekenden. Het evenement in Brazilië alleen al kostte het team £4.200.000 (€5.100.000), volgens James Vowles, en bij de klapper van Colapinto in Las Vegas ging het om nog eens £1.500.000 (€1.800.000). "Als een wiel de muur raakt, dan kan je zeker zo'n miljoen aan schade verwachten. De voorvleugel is dan namelijk kapot, evenals de ophanging, de wielbevestiging, de velg, de vloer en het paneel aan de zijkant", vertelde de teambaas.

Volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport zou Williams om uitzonderingen hebben gevraagd omtrent de budgetcap, aangezien de crashes veel geld hebben gekost. Er wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen ongelukken die de schuld zijn van hun eigen coureur of van iemand anders. Een team hoeft tevens geen korting te verwachten als het meer materiaal verbruikt dan verwacht. De FIA heeft het verzoek van Williams naar verluidt afgewezen.

Wat de Britse renstal wel had kunnen doen is €5.000.000 lenen van het budget van 2025. Hier word je echter voor bestraft. Het dubbele wordt dan namelijk uit het budget van aankomend seizoen gehaald. Williams zou volgend jaar dan dus €10.000.000 minder te besteden hebben gehad.

Gerelateerd