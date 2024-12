Max Verstappen kwam onder vuur te liggen na bepaalde uitspraken over de boardradio tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. De Red Bull Racing-coureur was het niet eens met de straf die hij had gekregen. De FIA heeft laten weten of er nog gevolgen zijn voor zijn taalgebruik.

Verstappen kon het Formule 1-seizoen van 2024 niet afsluiten in stijl. Hij startte als vierde en ging meteen langs Carlos Sainz. Hij probeerde ook voorbij te gaan aan Oscar Piastri, maar hij raakte de McLaren op het achterwiel en ze gingen allebei in de rondte. Verstappen lag na de openingsronde elfde en kreeg uiteindelijk een tijdstraf van 10 seconden. Deze moest hij tijdens de pitstop incasseren, waarna hij over de boardradio riep: "Kunnen we niet om 20 seconden vragen? Stomme idioten." De Nederlander herstelde zich tot de zesde positie op bijna 50 seconden achterstand van Lando Norris die dankzij zijn overwinning McLaren de constructeurstitel bezorgde.

Geen verdere straf

De stewards besloten om de uitspraken van Verstappen niet tijdens de race te onderzoeken. De viervoudig wereldkampioen heeft al een taakstraf aan zijn broek gekregen, omdat hij het woord 'f*ck' zei tijdens de persconferentie in Singapore - niet om iemand te beledigen, maar om de balansproblemen met de RB20 te omschrijven. Hij zal daarom deze week, voor de officiële prijsuitreikingen, werken met de Rwanda Automobile Club en jonge deelnemers aan de FIA Cross Car in de hoofdstad Kigali.

De FIA heeft nu laten weten dat Verstappen überhaupt niet onderzocht gaat worden voor de beledigingen richting de stewards. Dat heeft een woordvoerder van de internationale autosportbond verteld aan Autosport. Er zal dus geen extra straf komen, ook al lijkt de Red Bull-coureur zich niet verontschuldigd te hebben. Sebastian Vettel moest dat bijvoorbeeld wel doen in Mexico in 2016, nadat hij via de radio over de toenmalig wedstrijdleider riep: "Weet je wat, hier is een berichtje voor Charlie [Whiting]: F*ck off! Serieus, f*ck off! Echt waar, ik ga tegen iemand crashen!" Toevallig kwamen die frustraties door een gevecht met Verstappen.

