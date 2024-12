Volgens Olav Mol is de taakstraf die Max Verstappen aankomende vrijdag in Rwanda moet uitzitten, eigenlijk geen straf. De commentator wijst in de F1 aan Tafel-podcast meer naar gratis reclame voor de FIA, die het Afrikaanse continent weer onder de aandacht wil brengen.

Verstappen mag aankomende vrijdag op het FIA-gala verschijnen om zijn vierde wereldbeker in ontvangst te nemen, daarnaast staat het uitzitten van zijn taakstraf op het programma. Die heeft de Nederlander gekregen, omdat het volgens de FIA niet door de beugel kon dat Verstappen zijn wagen omschreef als 'fucked' op de persconferentie in Singapore.

'Verstappen wordt als public relations-machine ingezet

In de podcast bespreken de aanwezigen de taakstraf en radio-dj Rob van Someren ziet dat de FIA slim gebruik maakt van de status van Verstappen: "Die straf slaat nergens op, dat is één. Ze hebben het nu gewoon mooi ingepast in de agenda waar hij toch al naartoe moest en zo wordt het ook nog een stukje pr(marketing) voor de FIA want, hij wordt daar ook rondgeleid bij een project waarbij ze rallyauto's gemaakt hebben. Hij gaat wat doen met kinderen."

Mol: 'FIA gebruikt geld van boetes om in Afrika te investeren'

Mol wijst echter naar het grotere plaatje: "Ben Sulayem [FIA-president] en de FIA willen in de toekomst een Grand Prix op het Afrikaanse continent hebben. Daar gaat heel veel geld van de FIA [naartoe], ook de boetes gaan naar de ontwikkeling van jonge coureurs en kartbanen op het Afrikaanse continent. Dus het is wel logisch en dan moet je even niet aan Rwanda denken, maar om Afrika centraal te stellen." Ook Mol is van mening dat de Nederlander wordt gespaard: "Dat dit voor Max geen straf is, dat is duidelijk."

