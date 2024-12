Yuki Tsunoda kreeg dinsdag dan eindelijk de kans om zijn kunsten in de RB20 te laten zien. De Japanner is al sinds 2021 onderdeel van het zusterteam van Red Bull Racing en hoopt in 2025 echt een kans te krijgen naast Max Verstappen.

De 24-jarige Japanner kwam in 2021 als protegé aan boord bij de Red Bull-familie, maar werd tot op heden altijd gestald bij het zusterteam. In de loop van de jaren zijn de scherpe randjes van Tsunoda er afgeschaafd, maar volgens Helmut Marko is de consistentie nog altijd een probleem. Zo kan Tsunoda op een goede dag meedoen om de punten, maar is de ondergrens soms ook heel diep. Het heeft ervoor gezorgd dat hij wel in de gaten wordt gehouden voor het eventueel opvolgen van Sergio Pérez, maar aan is te merken dat Liam Lawson betere papieren daarvoor heeft.

RB20 past bij rijstijl Tsunoda

De RB20 was volgens Verstappen niet de meest fijne wagen, zo stelde hij dat de bolide naar het museum mag, om vervolgens nooit meer aangeraakt te worden. Tsunoda geeft na afloop van de testdag zijn reactie bij The Race op het ritje in de RB20 en stelt dat het allemaal best goed aanvoelde. "Ik heb het gevoel dat de auto goed bij mijn rijstijl past en ik heb me helemaal niet veel hoeven aanpassen. Zelfs tijdens de lange runs kon ik vandaag constant rijden en voelde ik de beperkingen van de auto. Als je geen vertrouwen hebt in de auto, kun je die grenzen niet testen", zo verklaart Tsunoda.

