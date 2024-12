Hoewel Red Bull Racing in 2024 naast de constructeurstitel heeft gegrepen, is de rijderstitel wel naar Max Verstappen gegaan. In gesprek met Sky Deutschland wijst dr. Helmut Marko naar de tekortkomingen van de RB20, die hij absoluut niet meer wil zien in de RB21, de opvolger van volgend seizoen.

Het seizoen werd afgelopen zondag in Abu Dhabi afgevlagd, waarbij McLaren als grote winnaar het constructeurskampioenschap wist te pakken. Ferrari kwam uiteindelijk veertien punten tekort en Red Bull Racing was met een achterstand van 77 punten al eerder afgehaakt. Het Oostenrijkse team buigt zich momenteel over de rol van tweede coureur en of Sergio Pérez nog de juiste man, op de juiste plek is. Ook zal de wagen moeten worden verbeterd, wil Red Bull Racing komend seizoen de strijd aan gaan met de concurrentie.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen floept voorkeur geslacht baby eruit in gesprek met Prost

Correlatieproblemen op korte termijn nog niet opgelost

Het vooruitzicht is volgens Marko niet direct rooskleurig, zo kampt het Oostenrijkse team nog steeds met de problemen in de fabriek. Momenteel wordt er een nieuwe windtunnel gebouwd, maar voorlopig zal het team nog gebruik moeten maken van de oude variant. Daarbij spelen er wel correlatieproblemen op en Marko heeft al diverse keren gewezen naar de opwarmtijd van de faciliteit.

'Allround' wagen bouwen zoals die van McLaren

Die problemen kunnen op korte termijn nog niet worden getackeld. Red Bull Racing wil wel de problemen die Verstappen dit seizoen heeft aangekaart, oplossen. "Als McLaren deze vorm meeneemt naar volgend jaar en wij niet verbeteren, dan wordt het nog spannender dan het nu al is. Het is geen volledig nieuwe start, omdat de regelgeving stabiel blijft", zo wijst Marko naar het reglement, dat pas in 2026 wijzigt. De RB20 is een erg stijve wagen, die niet van kerbstones en hobbels houdt en ook dat probleem wordt onder de loep genomen. "Maar onze zwakke punten zijn nog steeds dat we op het circuit aankomen en dat de correlatie tussen alle simulaties, de windtunnel en de werkelijkheid niet klopt. En de auto functioneert in een veel te smal venster waarin hij goed werkt. Onze technische groep heeft nog veel werk te doen", aldus de adviseur van Red Bull Racing.

Gerelateerd