Verstappen floept voorkeur geslacht baby eruit in gesprek met Prost

Voorafgaand aan het raceweekend in Abu Dhabi maakten Max Verstappen en vriendin Kelly Piquet het heugelijke nieuws bekend dat er binnenkort een kindje van het duo ter wereld komt. De viervoudig kampioen bespreekt in Abu Dhabi het nieuws met Alain Prost en onthult daar ook zijn voorkeur voor het geslacht.

Verstappen en Piquet zijn sinds oktober 2020 een stelletje. De Braziliaanse was voorheen samen met voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat en heeft daaraan dochter Penelope overgehouden. Verstappen ziet zichzelf als 'bonus papa' en heeft met die gedachten veel vertrouwen in de komst van zijn eigen kindje.

Verstappen onthult voorkeur

Canal Plus heeft het gesprek tussen het duo vastgelegd en daarin legt de Nederlander zijn voorkeur uit. "Ik zag Kelly (Piquet) en begreep waar jullie het over hadden. Wil je een jongen krijgen?", zo vraagt de Fransman aan Verstappen. "Ja, natuurlijk, maar uiteindelijk maakt het weinig uit. Wanneer het je eigen kind is, is het altijd bijzonder", zo geeft Verstappen zijn voorkeur, maar maakt het hem eigenlijk niet uit. Prost komt daarna met wat vaderlijk advies: "Ik heb een jongen en een meisje, maar voor een vader is een meisje ongelooflijk. Dus niet te teleurgesteld zijn [als het anders uitpakt]."

