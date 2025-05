De FIA is plotseling met de melding gekomen dat Carlos Sainz zich moet melden bij de stewards. Het gaat niet om een incident van vandaag, maar om een incident van de vrijdag. De Williams-coureur wordt onderzocht voor het overtreden van de regels rondom de rode vlag.

De zon schijnt tijdens het F1-weekend van de Grand Prix van Monaco, maar het lijkt onderzoeken en straffen te regenen. Lance Stroll kreeg een gridstraf van één positie voor het veroorzaken van een crash met Charles Leclerc in VT1. Ollie Bearman haalde Sainz in tijdens de slotfase van VT2 en deed dat onder rode vlaggen. De Haas-coureur wordt daarom na de kwalificatie maar liefst 10 posities achteruit gezet. Franco Colapinto wordt nog onderzocht voor het inhalen van Stroll onder rood in VT3, maar daar komt dus een onderzoek naar Sainz bij.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Colapinto wordt onderzocht voor gevaarlijke actie en kan op forse straf rekenen in Monaco

Artikel 2.5.4.1.b van bijlage H

De stewards komen er pas 21 uur na het daadwerkelijke incident mee, maar Sainz moet zich nu onverwachts melden. De Madrileen wordt onderzocht voor het overtreden van bijlage H, artikel 2.5.4.1.b van de International Sporting Code. Dat zijn de reglementen die uitleggen wat wel en niet mag tijdens een rode vlag-situatie. Wat de coureur precies verkeerd zou hebben gedaan, is voor nu nog onduidelijk. Het incident zou hebben plaatsgevonden, toen Isack Hadjar zijn eerste van twee crashes had meegemaakt.

Gerelateerd