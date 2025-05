De derde en laatste vrije training voor de F1 Grand Prix van Monaco eindigde onder de rode vlaggen. De stewards zagen een van de deelnemers inhalen, terwijl de sessie al stillag. Het is Franco Colapinto die nu door de FIA wordt onderzocht.

De laatste sessie voor de cruciale kwalificatie zit erop. Charles Leclerc was het snelst met een rondetijd van 1:10.953. Hij moest vier ronden op de nieuwe C6-softs rijden, voordat hij aan deze tijd kon komen. Max Verstappen werd tweede op de mediums, 0.280 seconden boven de tijd van Leclerc. De Red Bull-coureur kon geen verbetering vinden. Daarachter vonden we de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, en de andere Ferrari van Lewis Hamilton. De laatstgenoemde crashte in de slotfase in Massenet richting Casino.

Inhalen onder rood

Vrije Training 3 werd beëindigd door de rode vlaggen. Er was niet genoeg tijd meer om de sessie te hervatten. Tijdens de rode vlag haalde Colapinto Lance Stroll in bij het uitkomen van de Nouvelle Chicane. De Aston Martin-coureur reed al langzaam, voordat de rode vlaggen uithingen, terwijl Colapinto vol gas met een snelle ronde bezig was. De FIA heeft nu Colapinto naar de stewards geroepen, omdat inhalen onder rood natuurlijk verboden is vanwege de veiligheid. De Argentijn van Alpine kan rekenen op een flinke straf. Ollie Bearman kreeg na VT2 een gridpenalty van 10 posities voor dezelfde overtreding.

