McLaren-CEO Zak Brown is te spreken over het rijdersduo van het papaja-oranje team. Oscar Piastri leidt momenteel het kampioenschap en met Lando Norris heeft hij een snelle teamgenoot naast zich. Toch heeft de Amerikaan geïnformeerd naar de diensten van Max Verstappen en in De Telegraaf geeft hij daar tekst en uitleg over.

Als regerend wereldkampioen is Verstappen natuurlijk voor elk team een grote aanwinst. Mercedes heeft vooralsnog geen contractverlenging aangeboden aan George Russell en volgens geruchten in de wandelgangen zou dat te maken hebben met de status van de viervoudig kampioen. Ook Aston Martin zou interesse hebben in Verstappen en zou, naar verluidt, bereid zijn flink in de buidel te tasten. Toch kwam er ineens ook het bericht dat McLaren belangstelling had getoond. De Nederlander grapte daarover dat, toen Brown het prijskaartje zag dat eraan hing, zijn interesse snel bekoeld was.

McLaren informeerde over status Verstappen

Tegenover de krant legt Brown uit dat hij simpelweg zijn opties aan het verkennen was. Afgelopen winter informeerde de CEO bij manager Raymond Vermeulen naar de contractstatus van de Red Bull-coureur. Verstappen heeft immers nog altijd een verbintenis tot en met 2028 bij het Oostenrijkse team. "Oh ja, over dat belletje… Het is mijn werk om de markt te verkennen en op de hoogte te zijn van wat er speelt. We moeten niet vergeten dat ik op dat moment ook met mijn eigen coureur (Oscar Piastri, red.) aan het onderhandelen was over een nieuw contract", aldus Brown. "Ik wil kunnen inschatten of er een steen kan gaan omvallen, wat een domino-effect kan veroorzaken. Dat zou weer interesse in mijn coureur kunnen aanwakkeren. Dat is de reden dat ik navraag deed", verklaart de CEO.

Piastri heeft inmiddels bijgetekend en lijkt in 2025 voorlopig de sterkste van het rijdersduo te zijn. Dat Verstappen niet openstond voor een vertrek, daar kan Brown prima mee leven. "Laat ik het zo zeggen: tijdens dat telefoongesprek kreeg ik de informatie die ik nodig had…", aldus Brown.

