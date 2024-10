Allard Kalff begrijpt niets van alle commotie rondom de uitgedeelde straffen die Max Verstappen heeft gekregen in Mexico. De Nederlander kreeg tot tweemaal toe een tijdstraf van tien seconden aan zijn broek. Hoewel er over het uitdelen misschien weinig discussie bestaat, maakt de hoogte van de straf wel de nodige tongen los. In de ogen van Kalff toont dat alleen maar aan dat mensen het reglement niet kennen.

De vergelijking wordt vooral getrokken tussen Verstappen in Mexico en Lando Norris in Austin. Daar waar Norris, maar ook George Russell een vijf seconden-straf kregen voor het buiten de baan duwen van een collega, moest Verstappen daarvoor een tien seconden-straf uitzitten. Olav Mol had er tijdens het Race Café ook een duidelijke mening over. Zo wees hij naar het zinnetje dat in het documentje van de straf stond. Verstappen kreeg 'de standaard-straf' van de autobond en Mol verwees naar de mildere straffen voor Russell en Norris in Austin. Het duo heeft echter verzachtende omstandigheden gekregen waardoor er slechts vijf seconden-straffen werden uitgedeeld en dit gold afgelopen zondag niet voor Verstappen. Mol was van mening dat dit verschil door Red Bull zou kunnen worden gebruikt om de wedstrijd nietig te verklaren, maar in het programma In de Slipstream, houdt Kalff er een hele andere mening op na.

Het reglement is nageleefd volgens Kalff

"Er is geen speld tussen te krijgen. Als je de reglementen leest en kijkt naar wat er voor straffen worden uitgedeeld, dan kan ik daar van alles van vinden, maar volgens het reglement is het allemaal niet raar", zo wijst Kalff naar de tijdstraffen voor Verstappen. Ook hij heeft de opmerking van Mol gehoord: "En er zijn mensen die zeggen: 'Ja maar, hier staat dit en daar staat dat. Die race zou je nietig moeten verklaren. Jongens, allemaal amateur psychologen en mensen die geen verstand hebben van de reglementen. Er is niks mis mee."

Niet veel moeilijker maken

De discussie is vooral ontstaan over het momentje in bocht vier. Volgens Kalff is het zo klaar als een klontje: "Zij [stewards] hebben gekeken, Max lag er niet voor, Max had ruimte moeten laten, Max liet geen ruimte, Max krijgt een straf en de straf die er voor staat is tien seconden, punt. Veel moeilijker moet je het niet maken."