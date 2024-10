Volgens Tom Coronel gaat de titelstrijd van dit seizoen eindigen in een herhaling van Abu Dhabi 2021. De coureur verwacht dat het allemaal gaan neerkomen op de laatste race van het seizoen, waarin Coronel wel verwacht dat Max Verstappen aan het langste eind zal trekken.

Na de twintigste ronde van het wereldkampioenschap Formule 1 begint Verstappen voor Lando Norris in zicht te komen. De Nederlander leidt nog altijd het klassement, maar heeft inmiddels een afgeslankte voorsprong van 47 punten op de Britse McLaren-coureur. De MCL38 is voorlopig nog steeds een klap sneller dan de RB20 en de verwachting is dat Norris weleens het gat kan gaan dichtrijden in de komende wedstrijden. Voor Verstappen is het belangrijk om niet te ver achter Norris te eindigen, om op die manier de voorsprong te behouden.

'Verstappen kan het nog tot het eind volhouden'

In Vandaag Inside werpt Coronel zijn blik op het kampioenschap en verwacht hij dat Norris punten zal blijven afsnoepen. Op de vraag of Red Bull de auto nog kan verbeteren, reageert Coronel. "Je ziet dat hij de dominantie een beetje kwijt is. Dat is niet hij, dat is serieus de auto. Het is geen Flintstone-mobiel dat hij kan bij steppen, maar je ziet echt wel dat hij dingen probeert en dat maakt het wel heel bijzonder." Red Bull hoopt nog een overwinning in de laatste paar races voor elkaar te krijgen, die zie Coronel niet meer in zijn glazen bol. "Nee, maar we gaan wel hele vette wedstrijden zien. Het mooie is dat niet Lando Norris wedstrijden wint, maar Ferrari is nu ineens best wel sterk, dus die gaan er met de punten vandoor. Dus uiteindelijk kan hij het lang volhouden, tot het eind."

Krijgen eindfinale zoals in 2021

"Hij gaat wereldkampioen worden, maar net als in 2021, laatste ronde, laatste bocht", zo wijst Coronel naar de finale van drie jaar geleden, waarvan hij vindt dat regisseur Steven Spielberg geen beter script had kunnen schrijven. Ook Johan Derksen lijkt overtuigd te zijn om in te schakelen voor de laatste wedstrijd: "Ik geloof dat ik ook maar moet gaan kijken." Toch houdt Coronel een slag om de arm: "Je kan het niet voorspellen. Ik doe het altijd en het komt nooit uit. Nooit!"

