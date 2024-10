Geldschieter Pérez dreigt afscheid te nemen van Red Bull

Het gaat er alleszins op lijken dat het Mexicaanse Telmex aan het einde van 2024 stopt als sponsor van Red Bull Racing. Het merk is onderdeel van de portefeuille van Carlos Slim, die al sinds het debuut van Sergio Pérez bij Red Bull op de Oostenrijkse bolide staat.

De toekomst van Pérez bij Red Bull Racing is na het raceweekend in Mexico niet veel zekerder geworden. Zo wist de Mexicaan niet te imponeren in zijn thuisrace, voor de toegestroomde Mexicaanse fans. Er zijn de afgelopen maanden al diverse namen genoemd om Pérez op te volgen en dr. Helmut Marko heeft ook al door laten schemeren dat Liam Lawson en Yuki Tsunoda ook aanspraak maken op het zitje naast Max Verstappen in 2025.

Vertrek bij Red Bull Racing

In gesprek met ESPN Mexico onthult Slim, sponsor van Pérez, dat Telmex van plan is om te stoppen met de sponsoring van Red Bull Racing. Volgens het bedrijf is dit omdat het Oostenrijkse team juist in zee is gegaan met een grote concurrent, namelijk AT&T. Hoewel de sponsor bij het raceteam wellicht dreigt te verdwijnen, blijft Slim nog wel aan als sponsor van Pérez. "We willen altijd door met Checo. Voor zover mogelijk blijven we hem altijd trouw, zonder twijfel. Een samenwerking met een coureur staat altijd los van de sponsoring van een team. Dat is altijd zo geweest", zo bevestigt Slim de steun aan Pérez. Dat Telmex afscheid neemt van Red Bull, lijkt wel aardig zeker, al houdt Slim nog een slag om de arm: "We zijn nog in gesprek met het team; het is nog niet definitief." Desondanks benadrukt hij de steun voor 'Checo' nogmaals: "Als we niet verder kunnen met het team, gaan we hoe dan ook door met Checo. Waar hij ook rijdt, wij zullen bij hem zijn."

