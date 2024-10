Rocco Coronel maakt sinds vorige maand deel uit van het Red Bull-juniorprogramma. De zoon van Tom Coronel heeft pas net zijn veertiende verjaardag achter de rug of hij maakt zich al op voor zijn debuut in de autosport.

Helmut Marko was onder de indruk van Coronel tijdens testdagen op het Circuito de Jerez, waar de toen nog 13-jarige onder andere in een GP3-auto stapte. De hoofdadviseur van Red Bull ziet in de jonge Nederlander het talent om het ver te schoppen en dus mocht hij zich voegen bij de energiedrankfabrikant. De kartcoureur zal aankomend weekend zijn racedebuut maken in de autosport. Dat zal hij doen in de Ginetta Junior Winter Series op Silverstone. De auto's in dit kampioenschap, speciaal voor coureurs tussen de 14 en 17 jaar, zijn gebaseerd op de Ginetta G40, waarin een Ford Zetec-motor ligt van 100pk. Lando Norris kwam hier in 2014 in uit.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko bevestigt motorwissel Verstappen: 'Gridstraf onvermijdelijk'

Leeftijd tóch geen probleem

"Mijn eerste races met een auto, dat is natuurlijk wel iets bijzonders", laat Rocco Coronel weten in een persbericht. "Omdat ik nog nooit met een auto geracet heb, heb ik ook geen echte verwachtingen, ik wil vooral zoveel mogelijk leren en ervaring opdoen. Ik ga natuurlijk altijd voor de eerste plaats, maar dat is voor mijn eerste races niet realistisch. Gewoon lekker rijden en dan zien we wel wat het wordt." Volgens vader Tom wordt er een veld van zo'n 20 auto's verwacht met een mix van coureurs die afgelopen seizoen al het Ginetta Junior Championship hebben gedaan, en debutanten. Rocco zal uitkomen voor R Racing, die de afgelopen vier jaar kampioen zijn geworden.

© Jakob Ebrey Photography

"Tijdens het gesprek met dr. Helmut Marko, de autosportadviseur van Red Bull, zei hij dat Rocco's leeftijd, toen nog 13, een probleem was", vertelde Tom Coronel verder. "Maar wij wezen hem toen op de mogelijkheid van de Ginetta's, waar je met 14 al kunt racen. Ik denk dat die klasse een heel goede leerschool is: je rijdt op de klassieke Engelse circuits, echt 'old school', de auto's staan op straatbanden, er zit een differentieel op, dus je leert om mooi recht de bocht uit te komen. Het is een soort Formule Ford met een dak erop."

Gerelateerd