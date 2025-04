Rocco Coronel mag zich de kampioenschapsleider in het Ginetta Junior Championship noemen. De jongeling uit het opleidingsprogramma van Red Bull debuteerde afgelopen weekend in de Britse klasse en wist twee overwinningen binnen te slepen.

Rocco is het zoontje van Tom Coronel, de Europees kampioen in de toerwagens en tevens winnaar op wereldkampioenschapsniveau die we tegenwoordig vaak aan tafel zien als analist bij Viaplay. De veertienjarige Nederlander werd vorig jaar opgepikt door Red Bull als juniorrijder en maakte in oktober zijn autosportdebuut in de winterklasse van de Ginetta Juniors. Hij zal in 2025 het gehele seizoen meedoen aan het 'normale' Ginetta Junior-kampioenschap en hij leidt meteen de puntenstand na het eerste weekend. Rocco Coronel schreef namelijk twee van de drie races op Donington Park op zijn naam.

Twee overwinningen in drie races

Coronel kwam als zesde over de streep in Race 1 na twee posities verloren te hebben, maar hij maakte het op de zondag goed. Hij ving Race 2 als tweede aan en dook aan de binnenkant van R Racing-ploegmaat Alfie Slater om de leiding te pakken. Red Bull-collega Scott Kin Lindblom probeerde mee te gaan, maar hij raakte Slater en ze gingen allebei in de rondte, en zo kon Coronel relatief gemakkelijk naar de overwinning rijden. Hij zegevierde ook in Race 3 na vanaf de pole position te zijn begonnen. Coronel verliet Donington Park met een voorsprong van 10 punten op Slater.

Coronel houdt teamgenoot achter zich

"Het was wel een pittige race in de slotfase", vertelde Coronel op zijn social media na die derde race van het weekend. "Het begin verliep prima. Bij de start zaten ze allemaal achterop mijn bumper, maar ze waren aan het vechten. Zo kon ik een klein gaatje slaan. Vervolgens kwam de safety car naar buiten, omdat iemand in de chicane was gespind. Ik kon weer wegrijden van het veld na de herstart, maar mijn teamgenoot [Slater] kwam steeds dichterbij. Gelukkig was er niet genoeg tijd voor hem [om nog een aanval te plegen] voor de finish."

