Andrea Kimi Antonelli is begonnen aan zijn eerste seizoen in de Formule 1 en de Italiaanse coureur weet het voorlopig aardig te doen, zo finishte hij in Japan nét achter George Russell. Volgens Tom Coronel moeten we ondanks Antonelli zijn jonge leeftijd nog zeker geen vergelijk met Max Verstappen maken.

Toto Wolff heeft dit jaar de piepjonge Antonelli naar de hoofmacht van het team van Mercedes overgeheveld en dus is het dit jaar interessant om te zien hoe de jonge rijder het gaat doen. Voorlopig weet hij in zijn eerste drie races al regelmatig te laten zien dat hij zeker een bak talent in zich heeft. Ook tijdens de laatste race in Japan eindigde hij weer kort op toch meer ervaren teamgenoot, waardoor hij nu keurig een vijfde plek in het wereldkampioenschap heeft staan. Bovendien reed hij in Japan twee records van Verstappen uit de boeken: de jongste coureur een aantal rondjes (tien) aan de leiding reed én de jongste coureur met de snelste raceronde.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen

Toch moeten we geen vergelijkingen maken met Verstappen, zo meent Coronel: "Je moet die twee helemaal niet willen vergelijken. Andere tijd, andere opvoeding, ander traject. Ik geloof ook niet dat hij zich ooit kán meten met Max. Maar dat het een grote kan worden, dat is al een tijdje duidelijk. En nu bewijst hij na Max ook weer eens dat leeftijd ook maar een getal is", zo vertelt hij in gesprek met Algemeen Dagblad.

Leeftijden

Coronel, die zelf zoon Rocco Coronel hard aan de weg ziet timmeren, baalt wel van het feit dat je pas vanaf achttien de Formule 1 in kan komen tegenwoordig: 'Ik ben er wel een beetje huiverig voor hoe de FIA met leeftijden omgaat. Vind het vrij ridicuul allemaal. Want het gaat om het individu, om wat iemand meemaakt in zijn leven, niet om leeftijd. Dus laat dat los, zo rem je juist de ontwikkeling van talenten Ik zie graag jonge rijders de oude garde verslaan. Want mannen als Hülkenberg, Bottas, Alonso, het blijven helden, maar ze moeten wel ruimte maken. Want er zijn maar twintig zitjes.”

