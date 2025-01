Liam Lawson zal dit jaar uitkomen voor het Red Bull F1-team als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, maar hij was al sinds 2019 een juniorrijder van de energiedrankfabrikant. De Nieuw-Zeelander blikt terug op het emotionele moment waarop hij werd gebeld door Helmut Marko.

Lawson had alles gewonnen wat er te winnen viel in de kartsport in Nieuw-Zeeland, alvorens hij kampioen werd in de Formula Ford 1600. Hij maakte voor 2017 de stap richting de Australische Formule 4 waar hij zijn meerdere moest erkennen in Nick Rowe en tweede werd in de eindstand. Zijn ouders verkochten hun huis om het geld bij elkaar te schrapen voor een seizoen in Europa. Lawson sleepte een zitje bij Van Amersfoort Racing binnen in de ADAC Formule 4 in Duitsland en werd opnieuw vice-kampioen, ditmaal achter Lirim Zendeli. Vervolgens was er alleen nog budget om mee te doen aan de prestigieuze Toyota Racing Series in zijn thuisland in januari en februari 2019. Daarna zou het klaar zijn met racen voor Lawson.

Red Bull redde carrière van Lawson

"Ik had [in de ADAC Formule 4 in 2018] een prima seizoen, maar ik had van geen van de [Formule 1]-teams een telefoontje gekregen", vertelde Lawson in de Talking Bull-podcast. "En vervolgens heb ik gewoon het kampioenschap in Nieuw-Zeeland gedaan tijdens de winterstop zonder enig plan van wat ik zou doen in 2019." Wie ook in de Toyota Racing Series reed, was Lucas Auer die op dat moment een Red Bull-junior was. Lawson had het geluk dat niemand minder dan talentenscout Helmut Marko aanwezig was bij de seizoensopener op Highlands Motorsport Park, waar hij twee van de drie wedstrijden won.

"Ik denk dat Helmut daar aan het kijken was vanwege Lucas en ik had een heel goed eerste weekend", vervolgde de 22-jarige uit Hastings. "Toen ik in Europa in F4 racete was Jack Doohan nog een Red Bull-junior en we hadden samen getest. Ik weet nog dat ik hem zag lopen in zijn Red Bull-pak en ik dacht hoe cool het zou zijn om ook een Red Bull-junior te worden. En ik werd na dat eerste weekend in Nieuw-Zeeland gebeld, één of twee dagen na dat weekend. Ik zat in een cafeetje en ik weet zelfs nog precies de plek waar ik zat. Ik kreeg het goede nieuws te horen en natuurlijk was het best een emotioneel moment. Ik werd eigenlijk op het perfecte moment opgepikt en dat heeft mijn carrière gered. Ik had nog vier weken over [in de Toyota Racing Series] en daarna had ik geen plan."

