De aerodynamische afdeling van Racing Bulls, het team dat we tot vorig jaar kenden als VCARB (of voluit Visa Cash App RB), is verhuisd ter voorbereiding op het aankomende F1-seizoen. Het zusterteam van Red Bull Racing heeft Bicester verlaten en is op de campus in Milton Keynes ingetrokken.

Red Bull kwam in 2005 als eigen team in de Formule 1 terecht. Een jaar later kocht de energiedrankfabrikant het worstelende Minardi met de belofte dat het hoofdkwartier in Faenza zou blijven. De Italiaanse renstal werd omgedoopt tot Scuderia Toro Rosso en is vaak een solide middenvelder geweest met de overwinning van Sebastian Vettel op Monza in 2008 als hoogtepunt. Vanaf 2020 reed het team onder de naam van kledingmerk AlphaTauri - en ze wonnen opnieuw op Monza, maar dan met Pierre Gasly - voordat het in 2024 VCARB werd en nu dus Racing Bulls. Het hoofdkwartier is altijd in Faenza gebleven, maar met een afgescheiden aerodynamische afdeling in Bicester. Afgelopen donderdag 2 januari zijn ze daar officieel vertrokken om vervolgens te settelen in een nieuw kantoor op de Red Bull-campus in Milton Keynes.

Bicester niet meer up-to-date en te klein

"Het kantoor in Milton Keynes is klaar", vertelde Racing Bulls-CEO Peter Bayer tegenover PlanetF1. Ze wilden het op 2 januari af hebben om geen tijd te verliezen wat betreft de ontwikkeling en runs in de windtunnel en dat is gelukt. "We hebben daar dus niks verloren en het is een gamechanger, omdat het een state-of-the-art kantoor is. Bicester is min of meer nog steeds de oude plek van Reynard." Reynard bouwde formulewagens voor onder andere de Formule 3000, Formule 3 en Formule Ford evenals het Amerikaanse CART-kampioenschap (tegenwoordig IndyCar), totdat het in 2002 failliet ging. "We hadden er wat nieuwe bureaus ingezet en nieuw tapijt, maar dat was het. Je kon er niet parkeren, er was geen kantine en er was geen supermarkt in de buurt. De sportschool was klein en oud. Het was niet meer up-to-date en ook gewoon te klein voor ons geworden."

Bayer legde verder uit dat technisch directeur Jody Egginton en racedirecteur Alan Permane een kamer moesten delen ter grootte van een grote tafel en dat het hebben van een gloednieuw en ruimer kantoor betere engineers zal aantrekken. Het zal niet direct maar misschien wel indirect leiden tot betere resultaten op het circuit, maar het nieuwe kantoor levert ook op technisch vlak een voordeel op. "We bouwen [de auto's] met allerlei gloednieuwe machines daar. Alles zal state-of-the-art zijn en we investeren ook in nieuwe CFD-faciliteiten." CFD staat voor computational fluid dynamics, oftewel numerieke stromingsleer. Je kan het zien als een virtuele windtunnel. De focus zal vooral liggen op de nieuwe technische reglementen van 2026, maar Bayer zegt dat "het ons voor 2025 al een boost gaat geven". Wat ook een voordeel gaat zijn, is dat de Red Bull-windtunnel nu veel dichterbij is voor Racing Bulls. Tevens kunnen de twee teams van de energiedrankfabrikant elkaar op deze manier versterken.

