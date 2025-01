Op nieuwsjaarsdag werd bekend dat Red Bull ByBit als sponsor verliest. Het bedrijf bracht als geldschieter zo'n 100 miljoen dollar in het laatje bij het Oostenrijkse team en PlanetF1 wijst naar de Amerikaanse verkiezingen en de gevolgen op de cryptomarkt, als oorzaak van het vertrek.

ByBit is een cryptoplatform en was sinds 2022 op de wagens van Red Bull Racing te zien, maar dat stopt in 2025. Daarmee verliest het team een belangrijke sponsor, maar tegelijkertijd is de Formule 1 populairder dan ooit en dus kan een vervanger worden gevonden en die lijkt er al te zijn. Aangezien de breuk met ByBit vrij onverwachts kwam, wordt er gespeculeerd over de reden van het vertrek.

Onzekerheid op cryptomarkt

Het medium meldt dat ByBit verdwijnt en dat dit te maken heeft met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De onzekerheid op de cryptomarkt is namelijk toegenomen en dat heeft ByBit doen besluiten om zich terug te trekken op een prominente markt, zoals de Formule 1. Daarbij moet gezegd worden dat Red Bull Racing en het merk wel in gesprek waren over een verlenging, maar dat is er dus niet gekomen.

Red Bull trekt nieuwe sponsors aan

Red Bull lijkt echter al wel een vervanger te hebben gevonden. Zo heeft online handelsmakelaar Avatrade zich gemeld als nieuwe geldschieter. Bronnen melden aan het medium dat de waarde van de samenwerking als 'significant' moet worden gezien. Het merk was al aanwezig op de RB20 tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi en zal in 2025 een vaste plek hebben op de wagen. Daarnaast wordt Avatrade ook sponsor van de Red Bull Driver Academy.

