Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko zou voormalig Liverpool-trainer Jürgen Klopp een aanwinst kunnen zijn voor het Formule 1-team. Klopp is vanaf 1 januari Global Football Director bij Red Bull en Marko hoopt dat de voormalig trainer ook zo nu en dan bij het Formule 1-team aanwezig is als motivator voor Max Verstappen en Liam Lawson.

Klopp is binnen de voetbalwereld een gevestigde naam en is vanaf 1 januari in dienst bij Red Bull. De 57-jarige Duitser zal zich als directeur vooral bemoeien met de zes voetbalteams die door het merk worden gesponsord, zoals bijvoorbeeld Red Bull Leipzig en Red Bull Salzburg. Marko ziet echter ook wel een rol voor Klopp weggelegd binnen het Oostenrijkse Formule 1-team.

Klopp als motivator bij Red Bull Racing

Marko laat weten dat hij Klopp als motivator bij het Formule 1-team wil betrekken. "Ik zou het geweldig vinden als hij met de coureurs zou werken. Zijn ervaring en leiderschap zouden heel belangrijk kunnen zijn", zo vertelde de adviseur van Red Bull Racing bij het Duitse RTL erover. Wel begrijpt Marko dat Klopp vooral is aangesteld om de voetbalclubs naar een hoger plan te tillen. "Ik weet niet hoe hij alles gaat combineren met al die verplichtingen, maar hem in onze organisatie hebben is een fantastische beslissing", aldus Marko.

“…this could not excite me more.” Jürgen Klopp



The feeling is mutual💪 #GivesYouWiiings pic.twitter.com/Uxb5evphgg — Red Bull (@redbull) October 9, 2024

