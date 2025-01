George Russell mag zich vanaf 2025 de kopman van Mercedes noemen, nu Lewis Hamilton officieel onderdeel van Ferrari is. De 26-jarige Brit heeft in 2024 de zevenvoudig kampioen verslagen bij de Zilverpijlen en legt bij Motorsport.com uit dat de huidige generatie Formule 1-auto, eigenlijk best goed bij zijn rijstijl past.

Al voorafgaand aan het 2024-seizoen werd bekend dat Hamilton aan het einde van het jaar zou gaan vertrekken. Daardoor werd de meervoudig kampioen in de slotfase van het jaar al niet meer betrokken bij de ontwikkeling van de Mercedes. Russell versloeg zijn teamgenoot in 2024 en wist uiteindelijk 245 punten te verzamelen ten opzichte van de 223 die Hamilton wist te pakken. Ook in de races was Russell dertien keer de betere van twee, dat lukte Hamilton zeven keer. Over één rondje in de kwalificatie wist Russell negentien keer voor zijn teamgenoot te staan, tegenover vijf keer van Hamilton.

Russell heeft geen moeite met huidige F1-auto's

Tegenover het medium verklaart Russell de uitslag: "Ik denk dat mijn natuurlijke rijstijl goed past bij deze auto's, maar tegelijkertijd was mijn kwalificatiestatistiek in de vorige generatie en in de andere klassen goed. Ik denk niet dat er iets bijzonders is met deze generatie, maar Lewis was wel mijn zwaarste teamgenoot. Ik denk dat het nu iets meer opvalt [hoe goed ik kan kwalificeren]." De Pirelli-banden op temperatuur krijgen, daar ligt volgens Russell de sleutel. "Daar ontdek je de sterke punten van de auto en waar je voorzichtig moet zijn, omdat daar de zwakke punten zitten. [Later in 2024] wist ik precies waar de sterke en zwakke punten van de auto lagen, waar ik voor uit moest kijken, maar dat deed de rest van het veld ook."

Tegenslagen verwerken

Daarnaast is Russell als persoon ook gegroeid, zo legt hij uit. Voorheen kon hij niet zo goed met tegenslagen omgaan, maar ook dat is inmiddels op orde: "Ik denk dat ik best goed ben in het afsluiten van een hoofdstuk, doorgaan en ervan leren. Toen ik jonger was, kon ik daar wat langer in blijven hangen."