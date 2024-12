GPDA-voorzitter Russell "begrijpt niets" van Formule 1-politiek

George Russell zegt dat zijn functie als voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association, de GPDA, niet is wat hij had verwacht. Russell legt uit dat hij de rol voornamelijk tot zich had genomen om veiligheid en de sportieve kant van de Formule 1 aan te pakken, maar vindt dat hij bijna alleen maar bezig is met de politiek rondom de sport.

Russell heeft in 2024 zijn beste seizoen achter de rug sinds hij toetrad tot de sport in 2019. De 26-jarige coureur won twee Grands Prix en versloeg teamgenoot Lewis Hamilton zowel in het klassement als in het kwalificatieduel onderling. Volgend jaar zal hij de leiding moeten nemen van de zilverpijlen, gezien Hamilton na twaalf jaar vertrekt naar Mercedes, en wordt vervangen door tiener Kimi Antonelli, een van de grootste talenten in recente jaren in de motorsport volgens velen. Naast zijn rol als coureur is Russell ook actief geweest met de GPDA. Zo werd er onlangs een open brief gestuurd naar de FIA, waarin hij uiterst kritisch was over de president, Mohammed Ben Sulayem, en zijn vele uitspraken over coureurs en zijn zwijgen over waar het boetegeld van de coureurs aan wordt uitgegeven.

Artikel gaat verder onder video

Begrijp niets van deze kant van de sport

Russell geeft dan ook toe dat hij niet de beste is met het omgaan met de politiek rondom de Formule 1. Dit is niet waarom hij de functie van voorzitter wilde bekleden. “Toen ik mijn functie als GPDA [president] aanvaardde, had ik nooit verwacht dat ik er zoveel werk aan zou hebben en dat het zo politiek zou zijn,” zo wordt Russell geciteerd door Autosport. “Ik begrijp niets van deze kant van de sport. En het was meer vanuit een sportief perspectief en veiligheidsperspectief dat ik mijn handen vuil wilde maken. Nu lijkt het alsof we het alleen nog maar over de politiek van de sport hebben."

Alle coureurs zijn verenigd

Ondanks aanvaringen met andere coureurs, onder meer Max Verstappen, weet Russell wel dat iedereen op de grid het beste voorheeft voor de Formule 1, en in dit opzicht goed samenwerken. “Ik wil er niet te veel commentaar op geven [de wijzigingen in het FIA-systeem voor het naleven van regels], want ik ben niet goed genoeg opgeleid om zulke veronderstellingen te maken. Maar ik denk dat het naar voren heeft gebracht [dat] alle coureurs verenigd zijn, dat we alleen het beste willen voor de sport. We willen transparantie. En we willen de FIA helpen, zo simpel is het.”

Gerelateerd