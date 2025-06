George Russell heeft zich de afgelopen tijd niet bepaald populair gemaakt onder Nederlandse Formule 1-fans, dat bleek zondag maar weer eens rond de Red Bull Ring. Tijdens de gebruikelijke drivers parade liet de Orange Army luid en duidelijk weten dat het nog een appeltje met de Brit te schillen heeft.

De relatie tussen Max Verstappen en Russell is inmiddels tot een dieptepunt gedaald. Het begon allemaal in Azerbeidzjan in 2023, waar Russell de Nederlander aantikte tijdens een sprint en Verstappen hem na afloop een "d*ckhead" noemde. In Qatar, later dat jaar, kreeg Verstappen naar eigen zeggen onterecht een gridstraf van één plaats omdat hij Russell tijdens de kwalificatie zou hebben opgehouden, terwijl beide coureurs in een afkoelronde zaten.

Artikel gaat verder onder video

Russell en Verstappen

Ook dit seizoen kruisten de twee regelmatig de degens op de baan. In Spanje raakten ze elkaar kortstondig toen Verstappen de Mercedes-coureur een tikje gaf. In Canada ontstond opnieuw opschudding: achter de safety car remde Russell plots af, waardoor Verstappen hem tijdelijk passeerde. Gezien Verstappen toen nog één strafpunt verwijderd was van een raceban, diende Red Bull een protest in wegens onsportief gedrag, maar dat werd door de FIA verworpen. De geschiedenis tussen het duo is door het publiek in Oostenrijk ook niet vergeten en de Engelsman kreeg dan ook een fluitconcert naar zich toegeworpen.