George Russell is nog altijd ontevreden over het protest dat Red Bull na afloop van de wedstrijd in Canada had ingediend, maar dat door de FIA van tafel werd geveegd. De Engelsman stelt dat het bedrag om een protest in te dienen flink omhoog moet en dat een team het geld terugkrijgt als het protest gegrond wordt verklaard.

Russell won de race in Canada, maar moest toch even wachten op de officiële bevestiging. De FIA was namelijk druk bezig met het beoordelen van Red Bulls protest tegen de uitslag. Daarbij stonden Russells acties achter de safetycar ter discussie. Volgens Red Bull gedroeg Russell zich onsportief door op de rem te trappen, waardoor Max Verstappen hem kortstondig kon inhalen. Ook vond Red Bull dat Russell irrationeel reed. Beide protesten werden afgewezen, en volgens Russell kon dat ook niet anders.

Zinloos protest in de ogen van Russell

Tegenover de internationale media in Oostenrijk blikt Russell terug op de ophef in Montreal: "Het ging echt helemaal nergens over. Alle protesten kwamen vanuit Red Bull, en niet zozeer van Max. Ik denk zelfs dat Max er niet eens van op de hoogte was. Het was eigenlijk vrij duidelijk dat er geen straf zou volgen." De overtreding zag Russell aan de andere kant juist bij Verstappen: "Ik denk dat zij in de aanval wilden gaan om zichzelf te beschermen tegen een mogelijke straf voor Max. Hij haalde mij natuurlijk wel in achter de safetycar. Het was allemaal nogal onnodig."

Financiële consequenties

Wel vindt Russell dat er te makkelijk protest wordt ingediend: het kost namelijk slechts 2.000 euro. "Als je kijkt naar de financiële consequenties van bijvoorbeeld vloeken in het heetst van de strijd of het in twijfel trekken van een terechte overwinning, dan is 2.000 euro echt niets voor een team dat winst boekt in de orde van negen cijfers." Daarom pleit hij voor een aanzienlijke verhoging: "Iets van een bedrag met zes cijfers? Dan denken ze er wel twee keer over na. Je krijgt het natuurlijk terug als je protest wordt toegekend."

Villeneuve: 'Protest Red Bull was wél terecht'

Red Bull was vanzelfsprekend van mening dat het protest terecht was, en krijgt bijval van voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve. De Canadees verklaarde tegenover BetVictor dat Red Bull zeker een punt had: "Ja, [Red Bull had gelijk om te protesteren], op een bepaalde manier wel, want Mercedes en Russell wisten dat één straf voor Verstappen zou betekenen dat hij een race moet missen. En Russell trapte inderdaad op de rem op het rechte stuk om Verstappen tot een fout te verleiden. Dat is niet oké."

