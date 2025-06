Russell begrijpt interesse in Verstappen: "Mercedes wil natuurlijk terug aan de top komen"

George Russell is nog altijd in afwachting van een contractverlenging bij Mercedes. De Engelsman ziet ook dat Toto Wolff erg gecharmeerd is van Max Verstappen en stelt dat het logisch is dat Mercedes naar de Nederlander kijkt. Toch hoopt hij zelf snel zijn handtekening te kunnen zetten onder een nieuw contract.

Russell en teamgenoot Kimi Antonelli beschikken allebei over een contract dat aan het einde van 2025 afloopt. Antonelli behoort tot de meest veelbelovende rookies van het veld tot nu toe, en lijkt zich geen zorgen te hoeven maken over zijn toekomst bij Mercedes. Russell rijdt sinds 2022 voor het team en heeft inmiddels vier overwinningen op zijn naam staan. Toch is ook hem het geflirt van teambaas Wolff met Verstappen niet ontgaan, al zegt hij daar wel begrip voor te hebben.

Russell maakt zich geen zorgen

De reden dat Russell voorlopig nog geen contractverlenging heeft getekend, lijkt dan ook samen te hangen met de situatie rond Verstappen. Tegenover Sky Sports F1 legt Russell uit: "Mercedes wil natuurlijk weer terug naar de top, en als je dat wilt bereiken, moet je ervoor zorgen dat je de beste coureurs, de beste engineers en de beste pitcrew hebt en dat is waar Mercedes naar op zoek is." Verstappen heeft inmiddels vier wereldtitels op rij veroverd en Russell toont begrip: "Het is dus logisch dat er gesprekken gaande zijn met iemand als Verstappen. Maar van mijn kant: als ik presteer zoals ik nu doe, waarom zou ik me dan zorgen maken?"