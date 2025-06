Al enkele jaren weet Max Verstappen meer uit het materiaal te halen dat hij krijgt voorgeschoteld dan zijn teamgenoten. De Nederlander wordt tijdens de persconferentie in Oostenrijk gevraagd naar dat verschil en waarom het gat tussen hem en zijn teamgenoten de laatste jaren zo groot is.

Alexander Albon gaf vorig jaar in de High Performance Podcast aan dat de gevoeligheid van de Red Bull-wagens een belangrijk aspect is. Om onderstuur tegen te gaan, wordt de wagen vaak wat nerveuzer afgesteld, wat resulteert in overstuur en juist daarmee lijkt de Nederlander goed om te kunnen gaan. Albon vergeleek het met een computermuis waarvan de gevoeligheid volledig op maximaal staat ingesteld: Verstappen kan daarmee overweg, maar dat is simpelweg niet voor iedereen weggelegd.

Ook Verstappen past zich aan

Verstappen weet niet precies wat hij moet zeggen; hij past zich gewoon aan aan het materiaal dat hij krijgt. "Het punt is: ik weet niet beter, toch? Ik ben begonnen bij Red Bull, dus ik ken maar één auto. En zo rijd ik ook. Ik pas me eraan aan", opent hij. In de periode dat Sergio Pérez nog bij Red Bull reed, werd in de Mexicaanse pers gesuggereerd dat het duo met twee verschillende wagens reed. "Is het [de wagen] de beste? Is het de snelste? Of juist niet? Ik weet het niet. Ik pas me gewoon aan aan wat ik heb, of rijd gewoon met wat ik onder me heb."

Vertrouwen in Red Bull

Helmut Marko liet onlangs weten dat het werkvenster van de RB21 erg klein is, maar dat de wagen, zodra die binnen dat venster valt, extreem snel is. "En ja, die auto presteert al jarenlang heel goed. We hebben als team geweldige dingen bereikt. En dit jaar, net als vorig jaar, hebben andere teams ook stappen gezet. Nu is het aan ons om opnieuw performance te vinden. Maar elke auto is, denk ik, moeilijk te besturen als je op de limiet rijdt."

