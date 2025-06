Pierre Gasly is kritisch op het huidige strafpuntensysteem. De Fransman stond in 2022 op het randje van een schorsing omdat hij op tien strafpunten stond, en stelt dat een raceban wel erg ver gaat.

Het gesprek over een mogelijke schorsing is de afgelopen weken opnieuw op gang gekomen, omdat Max Verstappen na de wedstrijd in Spanje op elf strafpunten staat. Na de race in Oostenrijk komt er echter wat lucht voor de Nederlander, want dan vervallen twee strafpunten die hij vorig jaar op de Red Bull Ring opliep.

Gasly geen fan van strafpuntensysteem

Gasly stelt op de persconferentie in Oostenrijk dat Formule 1-coureurs professionals zijn, en dat straffen hier en daar nodig zijn, maar een schorsing gaat hem te ver: "Persoonlijk ben ik geen grote fan van strafpunten. Op het niveau dat we in de Formule 1 hebben, zijn we professioneel in wat we doen. We zoeken natuurlijk de grenzen op, maar een mogelijke schorsing..." Een van de strafpunten die Verstappen vorig jaar kreeg, was voor onnodig langzaam rijden tijdens de kwalificatie in Qatar, terwijl hij zich in een afkoelronde bevond. Opmerkelijk is dat dit soort incidenten sinds dit jaar slechts met een waarschuwing worden afgedaan, zo blijkt uit de richtlijn die de FIA donderdag heeft gepubliceerd.

'Gevaarlijke coureur'

Gasly wijst op het bredere plaatje en stelt dat er geen gevaarlijke coureurs in de Formule 1 rondrijden: "Ik zat een paar maanden geleden zelf ook in die situatie, en ik denk niet dat ik een gevaarlijke coureur op de baan was. Wat mij betreft is er dus iets dat kan worden herzien, andere manieren om straffen op te leggen zonder dat een coureur het risico loopt een race te missen."

Isack Hadjar krijgt dezelfde vraag voorgeschoteld en sluit zich volledig aan bij Gasly: "Ik kopieer en plak wat hij zei. Ik hou niet van strafpunten, dat is zeker, want daardoor wil je je aanpak niet veranderen. Het is eerlijk gezegd een heel schoon veld, dus ja, het is niet echt nodig," aldus de Racing Bulls-coureur.

Verstappen wil er niets aan toevoegen

Max Verstappen wilde vooral geen commentaar geven op het strafpuntensysteem. De vraag die hij erover kreeg, zag hij als een mogelijke valstrik: "Je maakt een grapje? Is dit een valstrik? Ik krijg deze vraag elke keer weer, elk weekend. Ik heb er niets aan toe te voegen."

