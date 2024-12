Liam Lawson wordt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen in 2025. Maar om uiteindelijk bij het Formule 1-team van Red Bull Racing terecht te komen, moesten zijn ouders en zijn familie belangrijke dingen opofferen aan het begin van zijn racecarrière.

Lawson zette al in februari 2019 zijn handtekening bij Red Bull voor een plekje in het juniorprogramma. Na overwinningen in de Euroformula Open, Toyota Racing Series, FIA Formule 3, DTM, FIA Formule 2 en Super Formula werd hij de test- en reservecoureur van Red Bull Racing en zusterteam VCARB. Daniel Ricciardo brak vorig jaar zijn middenhandsbeentje bij een crash tijdens de vrije trainingen op Zandvoort en dus mocht Lawson voor vijf Grands Prix proeven van de Formule 1. De Nieuw-Zeelander viel afgelopen seizoen opnieuw voor hem in, aangezien de Honey Badger de laan was uitgestuurd. Hij maakte in die overgebleven zes races genoeg indruk om een plekje bij Red Bull Racing te verdienen als opvolger van Sergio Pérez.

Huis verkocht

"Mijn ouders en mijn hele familie hebben een boel opgegeven, zeker in de beginjaren van het karten", begon Lawson in de Talking Bull-podcast. "Mijn ouders verkochten hun huis, zodat ik verder kon met racen. Dat is enorm. Ze hebben echt alles voor me over gehad, zodat ik kon racen, zelfs tijdens het karten, omdat het zo duur was." Voor zijn debuut in de autosport, verhuisde hij zonder zijn ouders naar Europa. "Ik heb de middelbare school niet afgemaakt. Ik keek er eerlijk gezegd gewoon naar uit om mijn droom na te kunnen jagen. Tuurlijk was het soms moeilijk, maar er werd niet over getwijfeld of het té moeilijk was en of ik naar huis wilde."

"Als Nieuw-Zeelander is het ontzettend lastig om het geld bij elkaar te sprokkelen om aan de andere kant van de oceaan mee te doen", vervolgde de 22-jarige uit Hastings. Tijdens de Europese winterstop na 2018 keerde hij terug naar zijn thuisland om mee te doen aan de populaire Toyota Racing Series. Daar zamelde een groep mensen die achter hem stond, sponsors en investeerders, het geld op voor nog één seizoen in Europa. "Ik moest proberen erkenning te krijgen van een juniorteam, want zonder dat was er geen kans om in de Formule 1 te komen."

