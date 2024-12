De F1-grid voor het seizoen 2025 is eindelijk compleet, nadat Red Bull de stoelendans binnen haar organisatie heeft uitgevogeld. Yuki Tsunoda zal, ten ongenoegen van vele fans, niet de teamgenoot van Max Verstappen worden. De voormalig manager van de Japanner heeft details onthuld over de rijderssituatie.

Het is een rommeltje geweest bij Red Bull Racing en zusterteam VCARB. Sergio Pérez kwam bij het hoofdteam van de energiedrankfabrikant onder vuur te liggen, omdat hij het afgelopen seizoen na Miami keer op keer niet in de buurt van het podium kwam. Daniel Ricciardo maakte kans op het zitje van 'Checo', maar Red Bull besloot hem juist vrij onverwachts de laan uit te sturen en Liam Lawson in te zetten bij de renstal uit Faenza. Vervolgens leek het te gaan tussen Tsunoda en Lawson. De eerstgenoemde heeft er al vier seizoenen op zitten en heeft dus veel meer ervaring. Daar waar hij vroeger nog een heethoofd was, houdt hij nu het hoofd koel. Lawson heeft slechts elf Grands Prix verreden, maar heeft zijn plafond qua potentie nog niet bereikt. Daarbij is hij niet bang om de grote namen aan te pakken, zoals Fernando Alonso en Pérez.

Miyakawa reageert op fan

En uiteindelijk koos Red Bull deze week dus voor Lawson, zo werd officieel aangekondigd. Het kwam als een grote teleurstelling voor Tsunoda en zijn fans, want wat had hij nog meer kunnen doen om de teamgenoot van Verstappen te kunnen worden? Hij presteerde beter dan Nyck de Vries en Ricciardo, en het is niet zo dat hij verpletterd werd door Lawson, zo werd geargumenteerd.

Mario Miyakawa heeft geopenbaard hoe het precies zit bij Red Bull. Hij was tot voor kort de manager van Tsunoda en hij was dat al eerder van onder andere Jean Alesi en Kamui Kobayashi. Net voordat Red Bull bekendmaakte wie de opvolger van Pérez zou worden, plaatste hij op Instagram foto's van Lawson en Tsunoda met de tekst: "Dus... Wie is de volgende?"

Een fan reageerde: "Ik snap echt niet waarom een manager doet alsof hij als buitenstaander een show aan het kijken is." Miyakawa antwoordde: "Ik begrijp wat je zegt, maar de onderhandelingen werden onmogelijk gemaakt, aangezien het besluit maanden geleden al was genomen", zo onthulde hij dat de Oostenrijkse en Italiaanse formaties er dus veel langer dan gedacht uit was over de coureurssituatie bij Red Bull Racing en VCARB.

Mario Miyakawa, tot voor kort manager van Yuki Tsunoda, kwam met een nieuw detail over de rijderssituatie en onderhandelingen bij Red Bull. Volgens hem was het maanden geleden al onmogelijk voor Tsunoda om over te stappen naar RBR vanaf zusterteam VCARB.#Tsunoda #RedBull #F1 pic.twitter.com/k4NiBXwIlF — GPFans NL (@GPFansNL) December 22, 2024

