Pato O'Ward is inmiddels een zevenvoudig racewinnaar in de IndyCar Series, maar de McLaren-ster had ook een Formule 1-coureur kunnen zijn bij Red Bull. De Mexicaan heeft onthuld zelfs een contract te hebben gehad bij toenmalig zusterteam Toro Rosso, maar dat zijn kansen als sneeuw voor de zon verdwenen vanwege de FIA.

O'Ward won verschillende kampioenschappen in de kartsport evenals races in de Franse en Centraal-Amerikaanse Formule 4, voordat hij de overstap maakte naar de Pro Mazda waar hij vicekampioen werd. Na twee titels te hebben binnengesleept in de Prototype Challenge-klasse van het IMSA SportsCar Championship, kreeg hij voor 2018 een zitje aangeboden van Michael Andretti in de Indy Lights (als het ware de Formule 2 van de IndyCar). Hij verdiende ook hier het kampioenschap en Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko was onder de indruk. O'Ward voegde zich in mei 2019 bij het juniorprogramma van de energiedrankfabrikant en mocht voor de geschorste Mahaveer Raghunathan invallen in de FIA Formule 2 bij MP Motorsport. Er kwam echter al snel een einde aan zijn Red Bull-avontuur en zijn kans op een F1-zitje, en O'Ward legt uit waarom.

Whiting overleden

"Red Bull, het was Helmut Marko zelfs, had me in die tijd aangenomen", begon O'Ward in de podcast CREATIVO van Roberto Mtz. "Ik heb toen een contract ondertekend om eind 2019 aan de slag te gaan bij Toro Rosso. Whiting had mijn superlicentie al goedgekeurd, maar hij kwam vervolgens te overlijden - rust in vrede. Een team van Fransmannen heeft de kwestie daarna overgenomen en zij wilden mij de licentie weer niet geven. Ik zou dan namelijk een plekje afpakken van een Franse coureur. Het was politiek." Dat zou betekenen dat Red Bull Pierre Gasly had willen inwisselen voor de aanstormende O'Ward.

© FIA Formula 2 | O'Ward voor zijn F2-debuut

Superlicentiepunten niet uitgedeeld

De FIA besloot echter de criteria voor het verkrijgen van een superlicentie aan te scherpen. O'Ward was in 2018 kampioen geworden in de Indy Lights en, ondanks dat er genoeg talent rondreed in de vorm van onder andere Colton Herta, Aaron Telitz en Santiago Urrutia, waren het volgens de autosportbond niet genoeg auto's. "Ik beschikte over de punten, maar ze wilden de punten van het Indy Lights-kampioenschap niet uitdelen vanwege het aantal auto's. Het hadden er vijftien moeten zijn, maar het waren er twaalf. Ze gaven me de punten dus niet, en vervolgens heb ik moeten breken met Red Bull, omdat ze me niet konden gebruiken." De man uit Monterrey verreed nog een aantal Super Formula-races in de hoop extra superlicentiepunten te verdienen, maar toen Zak Brown besloot hem een kans te geven bij het IndyCar-team van McLaren, liet Marko hem vriendelijk gaan door zijn contract eerder te beëindigen.

Naast dat hij zeven IndyCar-races op zijn naam heeft geschreven, heeft O'Ward al tijdens drie vrije trainingen van de Formule 1 mee mogen doen.

