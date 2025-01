F1TV-presentator Will Buxton heeft nieuw werk gevonden als commentator voor IndyCar. Buxton, die ook een hoofdrol speelt in de Netflix-serie Formula 1: Drive To Survive, zal permanent zijn nieuwe rol gaan bekleden samen met James Hinchcliffe en Townsend Bell.

Buxton is al jarenlang actief op de Formule 1-grid als presentator, maar begon zijn carrière binnen de sport al bij een Amerikaanse zender. In 2010 was hij veldverslaggever voor het zogeheten SPEED Channel na al commentator te zijn geweest voor de GP2, en deed tussen 2013 en 2017 verslag op zowel de Formule 1 als IndyCar. In 2018 maakte hij de sprong naar de Formule 1 zelf, waar hij het nieuwe gezicht werd van het eigen kanaal F1TV en online video's. Inmiddels is de Brit razend populair bij fans, mede door zijn rol als de verteller in Drive To Survive, de serie die de Formule 1 wereldwijd aanzienlijk populairder heeft gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

Een droom die uitkomt

“Ik ben ontzettend blij dat ik deze nieuwe en ongelooflijk spannende kans krijg om terug te keren naar FOX, precies 15 jaar nadat SPEED Channel een jonge en zeer groene verslaggever zijn eerste doorbraak op netwerk-tv bood,” verklaarde Buxton in een officieel statement. “Ik ben al zo lang ik naar auto's kijk fan van IndyCar en heb me altijd verbaasd over de vaardigheid en moed van de ongelooflijke coureurs. De kans krijgen om hun verhalen te vertellen en hun races te verslaan is een droom die uitkomt, en iets waarvan ik nooit had gedacht dat ik de eer zou krijgen om het te doen. Het is een enorme verantwoordelijkheid, die ik niet licht opvat.”

Einde verhaal in de Formule 1?

Buxton zal bij alle zeventien de ronden van het IndyCar seizoen aanwezig zijn in 2025, wat zal betekenen dat hij aanzienlijk minder actief zal zijn als presentator bij F1TV. Er is nog niet bekend gemaakt of Buxton helemaal stopt met verslag doen op de koningsklasse, of dat hij de sport slechts op een lager pitje zet, maar fans zullen het in ieder geval vaker moeten gaan doen zonder de Britse presentator. FOX-Sports laat wel weten dat Buxton niet verhuist naar de Verenigde Staten, maar simpelweg zal overvliegen voor elke ronde van het kampioenschap.

Gerelateerd