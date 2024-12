Rinus van Kalmthout heeft een boekje opengedaan over Ed Carpenter Racing. De Hoofddorper die in de Verenigde Staten uitkomt als Rinus VeeKay werd uit het niets ontslagen. Het kan daardoor zijn dat hij niet op de IndyCar Series-grid zal staan van 2025.

VeeKay concentreerde zich al vroeg in zijn racecarrière op Amerika. Hij werd in 2018 kampioen in de Pro Mazda (tegenwoordig USF Pro 2000) en volgde het op met de tweede plaats in de eindstand van de Indy Lights (tegenwoordig Indy NXT). Het leverde hem een zitje op bij Ed Carpenter Racing, een middenveldteam met weinig financiële steun. Daar heeft hij alle vijf van zijn seizoenen in de IndyCar Series doorgebracht. VeeKay behaalde zijn eerste pole in de Harvest Grand Prix van 2020 op de Indianapolis-road course. Een jaar later won hij op hetzelfde circuit de GMR Grand Prix. De tweede helft van 2022, 2023 en de eerste helft van dit jaar vielen wat tegen, maar in de slotfase van het afgelopen seizoen sleepte hij de ene na de andere top tien binnen.

Niet aan zien komen

VeeKay, evenals diens ploegmaat Christian Rasmussen, hebben bij Ed Carpenter Racing plaats moet maken voor voormalig Indy 500-winnaar Alexander Rossi en paydriver Sting Ray Robb. "Ik werd door mijn manager gebeld. Ik dacht: 'ja, ik bel hem zo wel eventjes terug.' Gelijk daarna stond ik in de gym en ik word drie keer gebeld door Adrian, mijn manager", begon het Nederlandse talent bij Ziggo Sport. "Dat gebeurt niet zo vaak, dus ik neem op. En hij is een hele correcte Britse man. Die heeft wat woorden gezegd, waarvan ik dacht: 'Dit is foute boel.' En hij zei: 'Het is niet te geloven dit. Ed heeft me net verteld dat hij gewoon een hele andere kant op wil met het team en dat jij eruit ligt.' Dat had ik zo niet aan zien komen, want ik heb eigenlijk het laatste kwart van het seizoen en ook nog de week daarvoor tijdens de seizoensfinale in Nashville met hem gesproken. En hij zei: 'We zijn met een nieuwe investeerder bezig en we wachten op het antwoord daarvan en wanneer het rond is. Als het budget er is, dan nemen we je weer aan.'"

Bij het grofvuil gezet

"Ik dacht dat het prima was. Ik ben zo loyaal naar Ed geweest", vervolgde VeeKay. "Ik heb ook eigenlijk het contact met andere teams een beetje gestopt, omdat ik wist dat volgend jaar bij Ed Carpenter blijven het juiste was in ons toekomstplan. Dus daar gingen we gewoon voor. Ik heb het ook niet direct van Ed gehoord. Daarna zei Ed: 'Kan ik je bellen?' Ik zeg: 'Nou Ed, wacht daar even mee, want ik heb even geen zin om met je te praten.' Ja, na zo'n lange tijd ook, op social media... Zelfs Conor Daly kreeg middenin het seizoen een vaarwel- en dankjewel-post. Die heb ik nooit gezien." Daly werd halverwege 2023 vervangen door Ryan Hunter-Reay en waar hij na anderhalf jaar voor ECR te hebben geracet wel een mooi afscheid kreeg, heeft VeeKay dat dus niet gekregen na vijf jaar bij hetzelfde team. "Dus het komt een beetje over als dat ik echt bij het grofvuil gezet ben."

