Regerend wereldkampioen Max Verstappen is zich ervan bewust dat Red Bull Racing eerst wat zaken goed moet gaan doen, voordat het in 2025 aan de wereldtitel kan gaan denken. Het Oostenrijkse team werd uiteindelijk derde in het constructeursklassement en volgens Verstappen is het niet eens zo slecht om een keertje niet als favoriet het jaar in te gaan.

Komend seizoen gaan we voor de laatste keer onder het huidige reglement racen. Vanaf 2026 gaat de formule van de Formule 1 namelijk weer op de schop. Niet alleen wordt het motorreglement verandert, ook krijgen we nieuwe auto's, die kleiner en wendbaarder moeten gaan zijn. Toch staat eerst nog het 2025-seizoen voor de deur en hoewel Red Bull Racing weet waar de problemen liggen, gaat het team niet als favoriet het jaar starten.

Red Bull mag aan de bak

In gesprek met het ServusTV is Verstappen eerlijk over het komende jaar. Hij realiseert zich dan ook dat het team nog flink wat uren aan de auto moet gaan besteden. "We waren de laatste twaalf of misschien dertien races niet de snelste. Oké, we hebben een aantal keren gewonnen, maar we moeten veel veranderen en dat is niet erg. We hebben onze problemen met de auto gehad en nu moeten we vooral aan het werk gaan om wat zaken te veranderen en dat gaan we natuurlijk ook doen en dan zullen we bij de eerste race het wel zien", zo wijst Verstappen naar de openingsrace in Australië.

Verstappen: 'Misschien wel goed om in 2025 niet als favoriet te beginnen'

Wat betreft de favorietenrol die momenteel niet bij Red Bull ligt, is Verstappen ook helder. Zo ziet de Nederlander het als een extra druk, wat momenteel even niet op het team ligt. Tegelijkertijd gaat Verstappen zelf wel goed om met de druk en kan het op een bepaald moment vertrouwen geven. Desalniettemin doet Verstappen het momenteel met de variabelen die er zijn. "Misschien is het ook wel een keertje goed om aan het begin van het jaar niet als favoriet te beginnen", aldus Verstappen.

