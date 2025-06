Álex Palou is een legende geworden in de IndyCar Series. Hij heeft ooit geprobeerd de overstap te maken naar de Formule 1, maar dat liep stuk. Desondanks wordt de coureur van Chip Ganassi Racing (CGR) opnieuw in verband gebracht met F1-teams, maar hij laat weten dat hij het zal weigeren, als er toch een kans ligt.

Palou debuteerde in IndyCar in 2020 met Dale Coyne Racing en Team Goh, maar maakte een jaar later al de transfer richting CGR en werd meteen kampioen. Halverwege 2022 zette hij zijn handtekening bij McLaren, hopend op een F1-stoeltje, terwijl hij nog een contract had met CGR. Het was onduidelijk wat Palou's rol bij McLaren zou worden en de formatie uit Woking koos uiteindelijk voor Oscar Piastri als teamgenoot van Lando Norris. Palou wilde geen testcoureur of iets dergelijks worden, en dus bleef hij bij CGR, waarop McLaren reageerde met een rechtszaak. Palou werd in 2023 en 2024 weer kampioen en domineert ook dit seizoen. Hij won afgelopen mei zijn eerste Indianapolis 500, het enige wat nog op zijn IndyCar-cv miste. Hij werd door IndyCar-collega Agustín Canapino bestempeld als "een completere coureur dan Max Verstappen".

F1 tegenovergestelde van IndyCar

"Nee, dat trekt me niet meer aan", zei Palou over de Formule 1 tegenover de Indy Star. Hij wordt vanwege zijn Honda-connecties in verband gebracht met Aston Martin en vanwege zijn roots in Amerika met Cadillac. "Ik volg het nog wel. Het is een enorm kampioenschap. Het is geweldig. Ik ben er fan van, maar ik denk niet dat zij zoveel plezier hebben als ik dat hier heb. Ik zie mensen daar niet vieren met hun partners en kinderen, zoals wij dat hier doen. Ik zie hen niet rondhangen in de paddock of avondeten met hun monteurs. Ik geniet puur van racen, plezier maken en samen zijn met mijn mensen. En volgens mij is F1 het compleet tegenovergestelde."

Nog een Indy 500-overwinning

"Ik wil hier niet nu weg", vervolgde de 28-jarige Spanjaard. "Zelfs als [IndyCar] zegt: 'Maak je niet druk, je kan over een jaar of twee toch terugkomen?' Maar wat nou als iedereen hier vooruitgang boekt en ik het nooit meer in kan halen? Ik heb er vorig jaar niet meer over nagedacht en dit jaar al helemaal niet meer. Het wordt met de dag minder. Nu heb ik zoiets van: 'Nee, ik wil nog een Indy 500-overwinning'."

