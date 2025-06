Valtteri Bottas, momenteel reservecoureur van Mercedes, gaf eerder al aan dat hij wel gesprekken heeft gevoerd met Red Bull Racing om teamgenoot van Max Verstappen te worden. Wat hem opvalt, is dat de tweede coureur het enorm lastig heeft om de RB21 onder controle te krijgen.

In de podcast Beyond The Grid, waar Bottas te gast was, gaat de Fin in op de situatie bij Red Bull en de auto die het team momenteel op de baan brengt. Ook hij ziet dat de auto voor iedereen buiten Verstappen erg lastig te besturen is. "Het lijkt dat het geen makkelijke auto is om te besturen. Max Verstappen presteert bijna beter dan de limieten van de auto toelaten. De tweede coureur, wie het ook is, ziet er niet goed uit."

Zou een ervaren coureur wel goed presteren in RB21?

Veel mensen zijn van mening dat de prestaties in de auto beter zouden zijn als er een ervaren coureur in werd gezet. Red Bull deed dit eerder al met David Coulthard, Mark Webber en recent Sergio Perez. Met succes. Bottas weet echter niet of een ervaren coureur deze auto makkelijker zou besturen dan Liam Lawson en Yuki Tsunoda dat in 2025 hebben gedaan tot nu toe. "Ik vraag me af of een ervaren coureur nodig is om snel met die auto te rijden."

'Ervaring helpt als je zoekende bent in een auto'

Volgens Bottas is het logisch dat Tsunoda en Lawson het lastig hebben in de RB21, simpelweg omdat ze weinig ervaring hebben en de verschillen in F1 momenteel erg klein zijn. "De kloof tussen coureurs en teams is zo klein. Als je een paar tienden van een seconde verliest, kun je laatste staan. De banden zijn zoals altijd heel gevoelig voor temperatuur. Als je in de kwalificatie de 'sweet spot' vindt in de out-lap, dan kan je dat vijf plaatsen op de grid opleveren. Dat maakt het verschil tussen een heel goede en heel slechte indruk. Als de auto niet is zoals je het wil, komen er nog veel factoren bij. Dan helpt het als je iemand hebt die met veel verschillende auto's gereden heeft en veel verschillende types moeilijkheden heeft ervaren. Zo verwerf je de gave om problemen te omzeilen. Het is een sterkte van mij dat ik mij snel kan aanpassen."

