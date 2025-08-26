Vervangt IndyCar de Formule 1 op Zandvoort? "Weet zeker dat het zou uitverkopen"
Vervangt IndyCar de Formule 1 op Zandvoort? "Weet zeker dat het zou uitverkopen"
De IndyCar Series hoopt internationaal te gaan in plaats van alleen maar racen in de Verenigde Staten en op de straten van het Canadese Toronto. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout ziet een race van de Amerikaanse klasse op het Circuit Zandvoort wel zitten en weet zeker dat er genoeg Nederlandse fans zijn om alle tribunes te vullen.
In Nederland hebben we één keer kunnen proeven van de IndyCar. Het was toen de Champ Car die in 2007 een race verreed op het TT Circuit Assen na een wedstrijd op het baantje van Zolder. IndyCar is onder andere ook in São Paulo, Surfers Paradise, op Motegi, de Lausitzring en Rio de Janeiro geweest. Tegenwoordig zien we de IndyCar alleen maar in de Verenigde Staten, op een race na, maar daar moet binnenkort verandering in komen. Het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad zou steeds dichter bij een deal komen, maar IndyCar wil naar verluidt niet dat het daarbij blijft.
Internationale race voor IndyCar
"Ik weet niet zeker welke andere circuits er op de kalender zullen staan. Misschien Mexico, toch?", begon VeeKay tegenover David Land. "Dat zou cool zijn. Ik heb al een tijdje een échte internationale race gewild. Hopelijk kunnen we het uitbreiden en terugkeren naar Europa, wanneer het kampioenschap weer gezond is, zo gezond als dat het vroeger was. Ja, dat zou cool zijn."
IndyCar op Zandvoort zou uitverkopen
Op de vraag of hij zou pleiten voor Zandvoort, antwoordde de Nederlander: "Zandvoort, ja. Maar zelfs Assen ook. Of Zolder in België. Spa? IndyCar op Spa, dat weet ik zo nog niet. Maar de Formule 1 gaat weg op Zandvoort. Volgens mij is het volgend jaar de laatste keer." VeeKay wordt aangespoord om zijn connecties te gebruiken voor een race op Zandvoort, iets waar de IndyCar-journalisten meteen enthousiast over waren. "Het probleem is alleen het verplaatsen van de hele IndyCar-paddock naar Europa. Ik ben er echter zeker van dat het evenement zou uitverkopen. Ik weet 100 procent zeker dat iedereen in het land zou proberen erbij te zijn."
Geluidsdagen komen vrij
Zandvoort heeft momenteel vier weekenden waarin er geen geluidslimiet is en die worden momenteel gebruikt voor de DTM, de GT World Challenge, de Historische Grand Prix en natuurlijk de Formule 1. Omdat de Dutch Grand Prix wegvalt na 2026, is er ruimte voor een nieuw groot evenement. Dat kan dus de IndyCar worden, maar ook NASCAR, de Amerikaanse stockcarklasse die internationaal wil uitbreiden, zou een mogelijkheid zijn. Er lopen al sinds vorig jaar gesprekken.
Net binnen
BREAKING: Cadillac kondigt coureurs 2026 aan, brengt twee Grand Prix-winnaars terug
- 20 minuten geleden
Vervangt IndyCar de Formule 1 op Zandvoort? "Weet zeker dat het zou uitverkopen"
- 36 minuten geleden
- 1
Verstappen-kamp doet onthulling over zware straf in 2021: "Dat was gewoon ingecalculeerd"
- 1 uur geleden
Jos Verstappen voelt de bui al hangen: "Oh, nee... Begint het weer opnieuw"
- 2 uur geleden
FIA sust zorgen in paddock, Verstappen krijgt kippenvel van Zandvoort
- 2 uur geleden
FIA voert per direct wijziging in F1 door om spanning te vergroten tijdens Dutch GP
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
- 6 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus