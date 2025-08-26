close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
veekay, indy 500, indycar, 2025, generic

Vervangt IndyCar de Formule 1 op Zandvoort? "Weet zeker dat het zou uitverkopen"

Vervangt IndyCar de Formule 1 op Zandvoort? "Weet zeker dat het zou uitverkopen"

Vincent Bruins
veekay, indy 500, indycar, 2025, generic

De IndyCar Series hoopt internationaal te gaan in plaats van alleen maar racen in de Verenigde Staten en op de straten van het Canadese Toronto. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout ziet een race van de Amerikaanse klasse op het Circuit Zandvoort wel zitten en weet zeker dat er genoeg Nederlandse fans zijn om alle tribunes te vullen.

In Nederland hebben we één keer kunnen proeven van de IndyCar. Het was toen de Champ Car die in 2007 een race verreed op het TT Circuit Assen na een wedstrijd op het baantje van Zolder. IndyCar is onder andere ook in São Paulo, Surfers Paradise, op Motegi, de Lausitzring en Rio de Janeiro geweest. Tegenwoordig zien we de IndyCar alleen maar in de Verenigde Staten, op een race na, maar daar moet binnenkort verandering in komen. Het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad zou steeds dichter bij een deal komen, maar IndyCar wil naar verluidt niet dat het daarbij blijft.

Internationale race voor IndyCar

"Ik weet niet zeker welke andere circuits er op de kalender zullen staan. Misschien Mexico, toch?", begon VeeKay tegenover David Land. "Dat zou cool zijn. Ik heb al een tijdje een échte internationale race gewild. Hopelijk kunnen we het uitbreiden en terugkeren naar Europa, wanneer het kampioenschap weer gezond is, zo gezond als dat het vroeger was. Ja, dat zou cool zijn."

© Rinus VeeKay PR
© Rinus VeeKay PR

IndyCar op Zandvoort zou uitverkopen

Op de vraag of hij zou pleiten voor Zandvoort, antwoordde de Nederlander: "Zandvoort, ja. Maar zelfs Assen ook. Of Zolder in België. Spa? IndyCar op Spa, dat weet ik zo nog niet. Maar de Formule 1 gaat weg op Zandvoort. Volgens mij is het volgend jaar de laatste keer." VeeKay wordt aangespoord om zijn connecties te gebruiken voor een race op Zandvoort, iets waar de IndyCar-journalisten meteen enthousiast over waren. "Het probleem is alleen het verplaatsen van de hele IndyCar-paddock naar Europa. Ik ben er echter zeker van dat het evenement zou uitverkopen. Ik weet 100 procent zeker dat iedereen in het land zou proberen erbij te zijn."

Geluidsdagen komen vrij

Zandvoort heeft momenteel vier weekenden waarin er geen geluidslimiet is en die worden momenteel gebruikt voor de DTM, de GT World Challenge, de Historische Grand Prix en natuurlijk de Formule 1. Omdat de Dutch Grand Prix wegvalt na 2026, is er ruimte voor een nieuw groot evenement. Dat kan dus de IndyCar worden, maar ook NASCAR, de Amerikaanse stockcarklasse die internationaal wil uitbreiden, zou een mogelijkheid zijn. Er lopen al sinds vorig jaar gesprekken.

Wil jij de IndyCar op Zandvoort zien vanaf 2027?

296 stemmen

Gerelateerd

Nederland Verenigde Staten Circuit Zandvoort IndyCar Series
Stand IndyCar: Rasmussen verrast Palou in Milwaukee, VeeKay vijftiende
IndyCar 2025

Stand IndyCar: Rasmussen verrast Palou in Milwaukee, VeeKay vijftiende

  • Gisteren 15:09
  • 24
VeeKay dolblij met podium in Toronto:
IndyCar

VeeKay dolblij met podium in Toronto: "Halfjaar geleden nog niet zeker of ik wel zou racen"

  • 21 juli 2025 19:17
  • 1

Net binnen

BREAKING: Cadillac kondigt coureurs 2026 aan, brengt twee Grand Prix-winnaars terug
Rijdersbezetting Cadillac

BREAKING: Cadillac kondigt coureurs 2026 aan, brengt twee Grand Prix-winnaars terug

  • 20 minuten geleden
Vervangt IndyCar de Formule 1 op Zandvoort?
IndyCar in Nederland

Vervangt IndyCar de Formule 1 op Zandvoort? "Weet zeker dat het zou uitverkopen"

  • 36 minuten geleden
  • 1
 Verstappen-kamp doet onthulling over zware straf in 2021:
Trucje bij aartsrivaal Hamilton

Verstappen-kamp doet onthulling over zware straf in 2021: "Dat was gewoon ingecalculeerd"

  • 1 uur geleden
Jos Verstappen voelt de bui al hangen:
Kleinkinderen in de kart

Jos Verstappen voelt de bui al hangen: "Oh, nee... Begint het weer opnieuw"

  • 2 uur geleden
FIA sust zorgen in paddock, Verstappen krijgt kippenvel van Zandvoort
Dutch GP

FIA sust zorgen in paddock, Verstappen krijgt kippenvel van Zandvoort

  • 2 uur geleden
FIA voert per direct wijziging in F1 door om spanning te vergroten tijdens Dutch GP
Regelaanpassing

FIA voert per direct wijziging in F1 door om spanning te vergroten tijdens Dutch GP

  • 3 uur geleden
  • 3
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
150.000+ views

Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar

  • 9 augustus
 Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
100.000+ views

Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'

  • 6 augustus
 Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
75.000+ views

Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'

  • 13 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
75.000+ views

Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap

  • 11 augustus

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x