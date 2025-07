Rinus 'VeeKay' van Kalmthout kwam afgelopen zondag als tweede aan de finish in de Ontario Honda Dealers Indy Toronto, de dertiende race van het IndyCar-seizoen. Het is zijn eerste podium sinds Barber in 2022 en zijn eerste met Dale Coyne Racing. De Nederlander blikt zeer tevreden terug op zijn prestatie op het Canadese stratencircuit.

Tot vorig jaar werden er 85 ronden verreden in Toronto, maar nu waren het er 90. Dat betekende bij de teams kopzorgen voor degenen die verantwoordelijk waren voor de strategie: kies je voor een twee- of een driestopper? VeeKay en zijn engineer Michael Cannon gingen voor een tweestopper. Hij reed onder andere een stint van maar liefst 42 ronden, terwijl de gemiddelde stint 35 ronden was. Het benzine sparen verliep probleemloos en de neutralisaties vanwege crashes kwamen ook vaak op het goede moment. VeeKay ging zo van de negende startpositie naar de leiding, maar bij de laatste pitstop moest hij zijn meerdere erkennen in de McLaren van Pato O'Ward die iets minder lang hoefde te tanken.

Eerste podium in drie jaar tijd

"Eindelijk weer op het podium", laat VeeKay vol blijdschap weten vanuit Toronto. "Ik ben uiteraard ontzettend tevreden met deze tweede plaats. Het is mijn eerste bezoekje aan het ereschavot in drie jaar tijd en ook Dale Coyne Racing heeft eventjes moeten wachten. Ik moet eerlijk bekennen dat ik na de neutralisaties voor de overwinning wilde gaan, maar Pato O'Ward hoefde gewoonweg wat minder lang te stoppen voor brandstof en daar won hij net die paar seconden mee. Brandstof vloeit op een bepaalde snelheid en daar kan je niets aan veranderen."

Het klopte precies met de brandstof

"Bovenal is een tweede plaats natuurlijk een fantastisch resultaat, als je ziet waar we vandaan komen", vervolgde de 24-jarige uit Hoofddorp. "Een halfjaar geleden was het nog niet zeker of ik wel zou racen dit jaar, en nu mogen we met zijn allen dit resultaat vieren. Het jaar verloopt al heel goed, maar dit is wel een bekroning op het werk tot nu toe. Een zevende top tien finish en een eerste podium in dienst van DCR. Het team heeft het super goed gedaan, we hadden een geweldige strategie en de fuel mileage klopte precies bij deze tweestopper. Ook wil ik Honda bedanken, dat ik met deze motor zo zuinig kan rijden."

