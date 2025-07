De teambaas van McLaren, Zak Brown, reageert op het plotselinge vertrek van Christian Horner bij Red Bull Racing. De Amerikaanse teambaas denkt dat het besluit niet heel verrassend is, maar het moment van aankondigen wél.

Op 9 juli kondigde Red Bull aan dat Horner direct is vervangen door Laurent Mekies als nieuwe teambaas en teamchef. Over de reden werd officieel niets gezegd, maar er wordt gespeculeerd over tegenvallende prestaties en interne machtsstrijd. Hierover zegt Brown: "Misschien is de timing een verrassing, maar het besluit zelf niet", zegt Brown tegen TSN. "De afgelopen jaren was er veel drama bij Red Bull en het leek alleen maar erger te worden."

Geen opvallende keuze van Red Bull

Brown vertelt dat hij niet raar opkijkt van een wissel midden in het seizoen. Ook benoemt hij het belang van Max Verstappen bij het team uit Milton Keynes: "Zoiets verbaast me niet meer. Wij focussen op ons eigen kampioenschap, maar Red Bull heeft Max Verstappen nog, die altijd gevaarlijk is. Ze hebben samen veel succes gehad."

Terugkeer in de maak voor Christian Horner?

Of Horner terugkeert in de Formule 1, durft Brown niet te zeggen: "Gezien zijn leeftijd en zijn geschiedenis in de autosport zou het me verbazen als hij helemaal niet meer terugkomt. Maar ik weet natuurlijk niet wat hij verder leuk vindt; misschien gaat hij wel een voetbalteam leiden. We zullen zien wat hij gaat doen."

