VeeKay zevende in Madison: 'Ik heb risico’s genomen wanneer het moest en ben tevreden'

Rinus VeeKay behaalde afgelopen weekend in IndyCar een keurige zevende plaats tijdens de race in Madison. De Nederlander begon vanaf de achttiende plaats, maar zou tijdens de race veel plekken goedmaken.

VeeKay kwam vooral dankzij een goede tweede fase van de race op P7 over de streep en scoorde zo veel punten. “Een heel goed resultaat. Dit was mijn eerste short ovalrace met Dale Coyne Racing, we zijn van de achttiende naar de zevende plaats gereden. Ik heb risico’s genomen wanneer het moest en ben tevreden. We zijn de race begonnen met een wagen die iets te losjes lag, het was moeilijk om daarmee aan te vallen. Daarom moest ik eieren voor mijn geld kiezen en gingen we finetunen tot we in het juiste raamwerk kwamen.”

VeeKay over race in Madison

VeeKay vervolgt: “We hebben deze race écht naar ons toegetrokken. De laatste stint was gigantisch, ik had echt super veel snelheid en kon aanvallend de hoge lijn gebruiken. Het was hard, maar fair racen en daar heb ik van genoten. Bovendien brachten de kunstlichten een extra dimensie, een avondrace is iets wat IndyCar vaker moet doen, super spectaculair. Dit mooie resultaat komt dubbel zo prettig binnen omdat we in recente wedstrijden natuurlijk mechanische pech hebben gehad”. VeeKay blikt ook alvast vooruit op het volgende raceweekend. “Nu reizen we door naar Elkhart Lake, waar we gelijk komend weekend gaan racen op het circuit van Road America. Dat is bij uitstek mijn favoriete baan op de IndyCar-kalender. Ik heb er ontzettend veel zin in en denk dat we ook daar weer een goed resultaat kunnen neerzetten.”

