Max Verstappen was, zoals gisteren door vliegtuigspotters al bekend werd, niet bij de première van F1 The Movie in New York, waar eigenlijk alle andere huidige coureurs wel bij waren. De Nederlander geeft de voorkeur duidelijk aan hele andere zaken.

Afgelopen weekend waren de coureurs nog in Canada voor de tiende race van het seizoen 2025. Deze werd door George Russell gewonnen voor Verstappen en Andrea Kimi Antonelli, met als grootste gespreksonderwerpen de crash tussen Lando Norris en teamgenoot Oscar Piastri en het incident achter de safety car tussen Russell en Verstappen. Na afloop van dit raceweekend ging voor eigenlijk alle coureurs de focus op de première van F1 The Movie in New York, die voor het grote publiek vanaf 27 juni te zien is. Verstappen was er echter niet bij, net zoals hij er een paar weken geleden tijdens een speciaal evenement rondom de film niet aanwezig was.

Verstappen in België

Vliegtuigspotters kwamen er al vrij snel achter dat Verstappen niet aanwezig zou zijn door zijn privévliegtuig te spotten. Het vliegtuig landde in Flamierge, in de buurt van Luik en Limburg. In de buurt daar ligt ook het circuit Spa-Francorchamps, en dat is precies waar we zo lijkt het Verstappen deze week kunnen verwachten. De Nederlander was overigens eerst vanuit Canada naar Nice gegaan, waar hij eigenlijk altijd zijn privévliegtuig heeft staan omdat dit het dichtst in de buurt van zijn huis in Monaco is.

Verstappen gaat testen in Spa?

Gisteren was het nog niet helemaal duidelijk waarom de Nederlander richting Luik was gevlogen, maar dinsdagochtend verschenen er op social media beelden van de GT-wagen van Verstappen.com Racing op het circuit Spa-Francorschamps. De auto heeft nummer 33. Of Verstappen weer met een schuilnaam gaat rijden, zoals met Franz Hermann een paar weken geleden op de Nordschleife, is de vraag. Het lijkt echter om een geheime test te gaan die, wederom, niet zo geheim is gebleven.

