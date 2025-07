Rinus VeeKay heeft zijn zesde toptienklassering verdiend in zijn tiende race van het seizoen. De coureur van Dale Coyne Racing kwam als negende over de streep tijdens de IndyCar op het Mid-Ohio Sports Car Course. De Nederlander blikt ontzettend tevreden terug op de race van afgelopen zondag.

VeeKay moest vanaf de 26e positie de wedstrijd aanvangen, nadat hij in de kwalificatie in de laatste bocht een foutje had gemaakt. Hij kon in de openingsronde al vijf posities goedmaken en werkte zich langzaam maar zeker een beetje naar voren. Tegelijkertijd was hij brandstof aan het sparen en zat hij op de juiste strategie. Hij was één van slechts drie coureurs om een twee- in plaats van een driestopper te doen om zo nog meer plaatsen te winnen. Een van de andere drie was de uiteindelijke winnaar Scott Dixon, die van P9 naar P1 reed. VeeKay ging dus van P26 naar P9, maar er had misschien nog meer ingezeten, als Kyffin Simpson hem niet in de weg had gezeten tijdens de laatste pitstop. Hoe dan ook, de Dale Coyne Racing-coureur is blij met het resultaat.

Van P26 naar P9 na tweestopper

"Uiteraard ben ik ontzettend tevreden, en om heel eerlijk te zijn had ik dit vanaf startplaats 26 ook niet helemaal verwacht", begon VeeKay vanuit Lexington, Ohio. "Natuurlijk hoopte ik erop, maar de uitvoering was nagenoeg perfect. Van tevoren had ik niet verwacht dat het mogelijk zou zijn om in deze lange race een tweestopper te laten slagen, maar het is ons toch maar mooi gelukt. Ik wil mijn engineer Michael [Cannon] en de gehele crew van Dale Coyne Racing bedanken voor dit knappe staaltje teamwork!"

© Rinus VeeKay PR

Brandstofverbruik laag gehouden

"Ook Honda verdient een pluim", vervolgde de 24-jarige Hoofddorper. "We konden het brandstofverbruik bij tijd en wijle laag houden, waardoor we precies over dat bepalende 30-ronden punt kwamen om de pitstop te maken. Mijn engineer maakte de juiste call toen mijn voormalig teammaat Christian Rasmussen stilviel: we kwamen precies voor de gele vlag binnen en mochten zodoende onze pitstop afmaken. Daar heb ik flink wat tijd gewonnen." Het IndyCar-circus reist aankomend weekend af naar Iowa Speedway voor twee races op een korte oval.

