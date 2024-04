Circuit Zandvoort zou in de toekomst zo maar eens de gastheer kunnen zijn van een ware NASCAR-race. Rick Winkelman, de commentator van het Amerikaanse stockcarkampioenschap voor Ziggo Sport, laat weten dat er al gesprekken plaatsvinden.

NASCAR, de National Association for Stock Car Auto Racing, werd in 1948 opgericht, nadat races werden gehouden met auto's die waren opgevoerd om alcohol te smokkelen en de politie te ontvluchten tijdens de drooglegging. Het is uitgegroeid tot een van de meest bekeken sporten in Amerika en een van de meest bekeken autosporten ter wereld. Zo wordt de Daytona 500 bekeken door bijna 10 miljoen mensen in de Verenigde Staten. Tegenwoordig heb je het NASCAR Cup Series-kampioenschap op het hoogste niveau met daaronder de Xfinity Series en de Craftsman Truck Series. Daarnaast zijn er nog een boel regionale kampioenschappen. NASCAR is ook populair geworden buiten de VS met klasses in Canada, Mexico en Europa. De organisatie wil nu ook internationaal gaan met de Cup Series en Europa zou daarvoor de bestemming zijn. Zandvoort lijkt momenteel de koploper te zijn in de race om NASCAR naar de deze kant van de Atlantische Oceaan te halen.

Met management naar Amerika

"Er is een tijdje geleden een bijeenkomst geweest in Londen," vertelde Winkelman bij het Ziggo Sport Race Café. "NASCAR was in Londen om hun plannen te vertellen en ik was daar ook bij. Ze vertelden dat ze internationaal willen gaan en ze gaan dan het liefst naar Europa. Ik dacht: 'Dat is gaaf, dat is leuk om te weten. We hebben natuurlijk Zandvoort. Als je de Formule 1 kan terughalen, waarom ga je dan niet kijken of je NASCAR kan krijgen?' Ik ben toen naar Zandvoort gegaan en zij vonden het geweldig idee."

"Inmiddels zijn er meerdere videogesprekken geweest en ik was daar vaak ook bij," vervolgde de commentator. "Er zijn dus al gesprekken gaande tussen de directie van Zandvoort en NASCAR. En de volgende stap is dan met het management naar Amerika gaan om te kijken hoe serieus al die plannen zijn." We hebben hier in Nederland wel een oval in Venray, maar het zal qua ruimte en infrastructuur niet passen om daar een NASCAR-race van een van de Amerikaanse klasses te organiseren.

