De Dutch Grand Prix staat nog twee seizoenen en op het programma en het beloven nog twee spannende races te worden voor de Nederlanders. Jan Lammers behandelt de aanstaande races en legt nog eens uit waarom men besloten heeft om een streep te zetten door het verdergaan na 2026.

De afgelopen jaren hebben we natuurlijk de nodige prachtige races gezien op Circuit Zandvoort, maar na de volgende twee edities loopt het helaas allemaal op z'n einde met de festiviteiten in de kustplaats. Drie keer op rij won Verstappen, waarna Lando Norris de laatste editie won. Lange tijd was de laatste editie gepland voor 2025, maar ook in 2026 komt er nog een editie bij. Helaas is het wel de laatste versie van de Dutch Grand Prix die we gaan zien en daarna is het afgelopen met de pret. Vanaf dat jaar zullen we helaas geen race in Zandvoort meer gaan zien.

Twee laatste edities

Lammers denkt in ieder geval dat we nog twee prachtige races zullen gaan zien in Zandvoort: "Ik denk dat het ongelofelijk spannend gaat worden. Dit jaar heeft iedereen die reglementen wel zo’n beetje uitgekauwd, dus dit wordt echt een seizoen waar de rijders het verschil maken. Om die redenen zullen die auto’s dichter bij elkaar staan dan ooit. Maar ook volgend jaar met een totaal nieuwe aanpak is het niet in te schatten wie de beste is. Dat wordt genadeloze competitie, dus er wachten ons nog twee heel bijzondere jaren", vertelt hij tegenover Algemeen Dagblad.

Max dichter bij zijn einde

Vervolgens legt de sportief directeur nog wat beter uit waarom ervoor gekozen is om te stoppen na 2026: "We zien dat Max dichter bij zijn einde zit dan bij het begin. Hoeveel interesse gaat er dan überhaupt nog zijn in Nederland, straks? Zonder overheidssteun en met de noodzaak dat het steeds wel uitverkoopt? De Dutch GP stopt niet, omdat we de funding niet meer konden vinden, daar was geen twijfel over. Dit is gewoon een betere situatie dan tot in den treure doorgaan. De DGP wordt straks herinnerd als een groot succesnummer, dat mogen we toch nu al wel concluderen. Maar succes moet je wel managen. Emotie en passie hoort bij topsport, maar ondernemen vergt ook discipline.”

